Luciano Spalletti non può perdere altri punti se vuole continuare a nutrire ambizioni di scudetto. Inter e Milan, nei rispettivi match Se non è il crocevia scudetto del Napoli poco ci manca. Dopo l’inatteso ko di domenica scorsa contro la Fiorentina al ‘Maradona’ , i partenopei di contro la Roma di Mourinho non può perdere altri punti se vuole continuare a nutrire ambizioni di scudetto. Inter e Milan, nei rispettivi match contro Spezia e Genoa, hanno trovato i 3 punti e gli azzurri non possono proprio sbagliare se non vogliono precipitare a 5 punti dal Milan e potenzialmente a 6 dai nerazzurri (che devono sempre recuperare la sfida col Bologna). Spalletti è consapevole di giocarsi tantissimo contro la sua ex squadra ma alla vigilia della partita preferisce non caricare eccessivamente di significati una partita che lo metterà di fronte a un’avversaria che non potrà mai essere uguale alle altre per il tecnico di Certaldo come la Roma, allenata da un tecnico tra i più titolati del calcio internazionale come José Mourinho.

"Tra me e la Roma c’è una storia bellissima, la porterò sempre nel mio cuore, con calciatori fortissimi che sento ancora. La Roma sta bene, ha una squadra forte, fisicità e struttura, corsa e tecnica. Poi ha fatto risultati importanti. Non vedo perché noi dovremmo essere meno pronti o meno felici di loro di giocare questa partita. Abbiamo le stesse qualità. Dobbiamo riempire la partita di noi stessi, mettendoci individualmente la passione, il cuore, il sangue che scorre in queste sfide. Vincerà la squadra che si sentirà più minacciata, che avrà la percezione del pericolo che si prova a giocare contro squadre del genere. Vincerà chi sarà più esecutiva nei comportamenti da avere dentro la partita. Non si vince con i 'forza, dai, coraggio', ma con la consapevolezza di ciò che dobbiamo fare, essere esecutivi al massimo contro un avversario forte”

"Mourinho mi ricorda mio fratello Marcello... Si avvia alla leggenda"

"Di José apprezzo molto la sua capacità di saperti far arrivare quello che pensa perché lui arriva quando vuole dire qualcosa. Mi ricorda mio fratello Marcello perché anche lui era difficilissimo da battere. Mourinho non l'ho mai battuto. Ora si avvia a diventare una leggenda e vincere una sfida contro di lui può diventare anche una cosa un po’ passata. Ma per far bene bisogna battere una leggenda”.

"Di Lorenzo è out, Mertens-Osimhen insieme dal 1’... vediamo"

Di Lorenzo non ci sarà, la prossima quasi sicuramente sì. Petagna ha fatto differenziato, ci ha messo roba nei muscoli e ha reagito bene. Domani lo valuteremo per bene, ma al momento le valutazioni sono positive. Fabian Ruiz l’ho visto sulla via del recupero, per essere prima al top. Ha meno fastidio di prima, ha sofferto la pubalgia. È uno dei calciatori che si può scegliere dall’inizio per giocare la partita. Mertens e Osimhen dal 1’? È possibile vederli insieme dall'inizio, già hanno giocato. Nel secondo tempo contro la Fiorentina hanno giocato loro insieme, tra l'altro anche sul risultato di pareggio. I tifosi sono anche quelli dell'università a cui ho fatto fare la formazione e ne hanno fatte tutte diverse, poi è arrivata una ragazza che ha anche cambiato modulo. Fare la formazione non è facile, si lascia fuori la gente forte. Non sempre quella che si crede la soluzione più ovvia è la giusta”.

Luciano Spalletti si complimenta con Victor Osimhen Credit Foto Getty Images

"Con la Fiorentina troppi lanci lunghi, non abbiamo mai gestito"

Non abbiamo mai gestito niente. Per infondere questa suggestione nella squadra non abbiamo mai gestito andando a guardare in faccia chiunque per provare a vincere contro chiunque. Così da creare la forza mentale per provare a vincere. Con questo atteggiamento ne abbiamo persa anche qualcuna. Voglio vedere quanta forza abbiamo, bisogna essere pronti per sfidare qualsiasi difficoltà. Ci sono momenti della stagione per quello che succede in generale, per quello che può crearti l'avversario che perdi di vista alcune qualità che hai ma le devi ritrovare senza snaturarti. Si rimane lì e si cerca di organizzare la nostra forza. Sono stati fatti troppi lanci in profondità con la Fiorentina però loro ci venivamo a prendere addosso. Bisognava avere delle distanze più corte di reparto per avere più facilità di fare gioco corto-lungo. Però con i lanci lunghi abbiamo spesso trovato giovamento, così come a Firenze e in casa. Il calcio oggi è un po' cambiato, non si può paragonare a quello degli anni '90”.

"Nainggolan parla di me? Lo inserirò nel mio staff così"

Nainggolan continua a parlare delle situazioni del nostro spogliatoio. Al prossimo giro lo metto nel mio staff: con lui è facile far capire ai giocatori cosa non devono fare…”.

