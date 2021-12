Calcio

Spalletti prima di Milan-Napoli: "Dobbiamo avere il Vesuvio dentro per fare i 3 punti a San Siro"

SERIE A - Luciano Spalletti, nonostante l'emergenza e le tantissime assenze che obbligheranno il tecnico toscano a giocarsi il match con una squadra rimaneggiata, non vuole alibi e chiede furore: "Domani il Vesuvio non deve essere una cartolina di Napoli ma deve essere dentro di noi per animare lo spirito di una squadra che vuole fare tre punti e centrare l'obiettivo, a dispetto delle avversità".

00:01:08, un' ora fa