Calcio

Spalletti prima di Napoli-Roma: "Mourinho? E' una leggenda. Mi ricorda mio fratello Marcello, per batterlo..."

SERIE A - Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, spiega perché apprezza il suo avversario José Mourinho: "Di Mou apprezzo molto la capacità di farti arrivare ciò che pensa mi ricorda mio fratello Marcello. Non l'ho mai battuto in carriera, ormai è una leggenda e dunque per riuscirci serve un'impresa leggendaria".

00:01:17, un' ora fa