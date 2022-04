Calcio

Spalletti: "Radja Nainggolan sarà nel mio staff... come esempio da non seguire"

SERIE A - Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, nella conferenza stampa di vigilia della sfida contro la Roma scherza riguarda un suo vecchio calciatore, Radja Nainggolan: "Non passa giorno che non parli di me e degli anni a Roma, lo voglio nel mio prossimo staff così i giocatori sapranno come non ci si deve comportare".

00:00:25, 35 minuti fa