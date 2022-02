Calcio

Spalletti verso Napoli-Inter: "Koulibaly per noi è un giocatore differente. Se giocherà? Vedremo"

SERIE A - L'allenatore del Napoli parla in conferenza stampa alla vigilia del big match contro l'Inter al Maradona: "Lui è un calciatore differente, basta vedere quello che ha fatto nella finale di Coppa d'Africa, è andato a salutare gli avversari e per primi quelli che avevano sbagliato il rigore. Ma dobbiamo rispettare il gruppo e chi l'ha sostituito in questo periodo".

