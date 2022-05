Probabili formazioni

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Maggiore, Kiwior, Bastoni; Agudelo, Manaj, Gyasi. All. T. Motta

Ad

Squalificati:

Serie A Gasp: "Spero di non perderne altre. Arbitri? Un disastro quest'anno" 02/05/2022 A 21:46

Indisponibili: Colley, Sala, Sena

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Djmsiti, Demiral, Palomino; Maehle, de Roon, Freuler, Zappacosta; Pasalic; Zapata, Muriel. All. Gasperini

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Ilicic, Pezzella, Toloi

Dove vedere Spezia-Atalanta in tv e streaming

La sfida Spezia-Atalanta verrà trasmessa da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22, e su Sky Sport Calcio (numero 202 del satellite e 473 del digitale terrestre).

Statistiche Opta

Lo Spezia ha perso nei due precedenti in trasferta con l’Atalanta nel massimo campionato, incluso il match d’andata, ma ha pareggiato 0-0 nell’unico incontro disputato in casa in Serie A (21 novembre 2020).

Da inizio febbraio in avanti, solo il Venezia (10, prima del recupero di giovedì) ha perso più partite dello Spezia in Serie A: otto ko in 12 gare per la squadra di Thiago Motta (2V, 2N), incluse tre sconfitte nelle ultime tre in ordine di tempo.

L’Atalanta ha raccolto appena 18 punti nel girone di ritorno (aveva chiuso l’andata a 38 punti), mentre lo Spezia ne ha raccolti 17 in questa seconda parte di stagione, già uno in più rispetto ai 16 con cui aveva chiuso l’andata.

Con i due gol incassati con la Lazio sale a 29 il computo delle reti incassate dallo Spezia nell’ultima mezz’ora di gioco (il 46% del totale), un record negativo in questa Serie A; i liguri hanno subito almeno un gol in quel parziale in sette delle ultime 11 partite di campionato.

L’Atalanta ha raccolto 36 punti fuori casa in questo campionato (solo Milan e Napoli hanno fatto meglio) ed è la squadra che ha la differenza punti più alta tra i punti ottenuti in trasferta rispetto a quelli ottenuti in casa (16).

Lo Spezia ha ottenuto solo tre punti in casa contro squadre attualmente nelle prime 10 posizioni della classifica, nessuna formazione di questa Serie A ha fatto peggio (i tre punti sono arrivati solo contro il Torino, attualmente decimo).

Sfida tra la squadra che ha mandato in gol più giocatori differenti in questo campionato (l’Atalanta, 19) e la quinta in questa classifica (15 lo Spezia, dietro solo a Fiorentina, Inter e Milan oltre che ai bergamaschi).

Due delle cinque marcature multiple in Serie A di Mario Pasalic sono arrivate contro lo Spezia: il croato infatti ha segnato due doppiette ai liguri, negli ultimi due match giocati nel massimo torneo (entrambi a Bergamo).

Mario Pasalic ha partecipato attivamente a 18 gol in questo campionato (12 reti, sei assist): solo un giocatore croato ha fatto meglio in una singola stagione di Serie A da quando il torneo è tornato a 20 squadre (2004/05): Ivan Perisic (19 nel 2016/17 e 20 nel 2017/18).

Daniele Verde è sia il giocatore dello Spezia che ha segnato più gol (sei) sia quello che ha fornito più assist (cinque) in questo campionato; il classe ’96 è anche il calciatore dei liguri che ha partecipato a più reti in questo girone di ritorno (sette: tre marcature e quattro passaggi vincenti).

Fantacalcio: i consigli per la 36a giornata di Serie A

Serie A Atalanta-Salernitana 1-1, pagelle: delusione Zapata 02/05/2022 A 21:07