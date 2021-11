Spezia-Bologna, match valido per la 14a giornata di Serie A, si giocherà allo stadio Picco di La Spezia domenica 28 novembre alle ore 15.

Probabili formazioni

Spezia (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, S. Bastoni; Maggiore, Kovalenko, Sala; Verde, Nzola, Colley. All.: Thiago Motta

Squalificati: Gyasi

Indisponibili: Leo Sena, Agudelo, Bourabia, Nguiamba, Sher, Reca.

Bologna (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Mbaye, Svanberg, Dominguez, Hickey; Soriano, Barrow; Arnautovic. All. Sinisa Mihajlovic

Squalificati: –

Indisponibili: Kingsley, Schouten, Skov Olsen

Spezia-Bologna, dove vederla in tv e streaming

La sfida Spezia-Bologna verrà trasmessa in esclusiva da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22.

Statistiche Opta

Lo Spezia non è riuscito a vincere nelle due partite disputate contro il Bologna nello scorso campionato: pareggio 2-2 nella gara d’andata, vittoria interna dei rossoblù per 4-1 al ritorno.

Il Bologna ha vinto tre delle ultime cinque trasferte contro squadre liguri in Serie A (1N, 1P), tanti successi quanti nelle precedenti 23 (7N, 13P).

Lo Spezia è la quarta squadra ad aver subito più di 30 gol nelle prime 13 partite stagionali di Serie A nel XXI secolo dopo Parma (2014/15), Benevento (2017/18) e Torino (2020/21) - di queste solo i granata si sono salvati a fine anno.

Dopo una serie di tre sconfitte interne consecutive lo Spezia ha ottenuto sette punti nelle ultime tre gare casalinghe di campionato: nella scorsa Serie A dopo le prime sei partite tra le mura amiche aveva raccolto meno della metà dei punti (tre).

Dopo la sconfitta per 0-1 contro il Venezia, il Bologna potrebbe perdere due gare di fila senza segnare in Serie A per la prima volta dallo scorso aprile: in quell'occasione le avversarie erano Inter e Roma ed entrambe le partite terminarono 0-1.

Il Bologna ha vinto l’ultima trasferta di campionato, contro la Sampdoria: i rossoblù non ottengono due successi esterni consecutivi in Serie A da giugno-luglio 2020, quando il primo dei due successi fu ancora contro i blucerchiati.

Il Bologna è la squadra che ha subito più gol su rigore in questa Serie A (cinque), mentre lo Spezia è una delle due formazioni (con il Torino) a non aver ancora segnato dal dischetto in questo campionato.

Con le due reti contro l'Atalanta nell'ultimo turno di campionato, l’attaccante dello Spezia M'Bala Nzola ha ritrovato il gol dopo 10 partite a secco nella competizione: una delle altre tre doppiette realizzate in Serie A è arrivata proprio contro il Bologna, nel dicembre 2020 al Picco.

L’attaccante del Bologna Musa Barrow ha sia trovato il gol che l'assist in entrambe le sue due sfide contro lo Spezia in Serie A: nessun giocatore da quando Opta raccoglie i passaggi vincenti ad oggi (2004/05) ha mai sia segnato che fornito assist in tre gare consecutive contro una singola squadra nella competizione.

La prossima sarà la 100ª presenza in tutte le competizioni con la maglia del Bologna per Roberto Soriano: il centrocampista rossoblù non segna da 21 partite di campionato, la sua striscia più lunga senza reti con un singolo club dalle 25 sue ultime partite con il Villarreal in Liga tra il 2017 e il 2018.

