Probabili formazioni

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Maggiore, Kiwior, Bastoni; Verde, Manaj, Gyasi. All. T. Motta

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Colley, Nzola, Sala, Sena

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Goldaniga, Lovato, Carboni; Bellanova, Deiola, Grassi, Baselli, Dalbert; Pereiro, Joao Pedro. All. Mazzarri

Indisponibili: Ceter, Nandez, Rog, Strootman, Walukiewicz

Spezia-Cagliari, dove vederla in tv e streaming

La sfida Spezia-Cagliari verrà trasmessa in esclusiva da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22.

Statistiche Opta

Lo Spezia è imbattuto nei suoi tre precedenti contro il Cagliari in Serie A (1V, 2N); i liguri hanno giocato altrettante partite senza mai perdere nel massimo campionato solamente contro il Torino finora (2V, 1N).

Tra Serie A e Serie B lo Spezia ha vinto cinque delle sette partite casalinghe disputate contro il Cagliari (1N, 1P); tra le squadre affrontate almeno sette volte in casa solo contro Cremonese e Crotone (75%) i liguri hanno una percentuale di successi interni superiore che contro i rossoblù (71%).

Lo Spezia ha perso quattro partite di fila per la prima volta nella sua storia in Serie A: più in generale gli Aquilotti hanno raccolto un solo punto in Serie A da inizio febbraio ad oggi (in cinque gare), solo Rayo Vallecano e Angers (0 punti ciascuna) hanno fatto peggio nel parziale nei maggiori cinque campionati europei.

Dopo una serie di cinque gare interne di Serie A con almeno una rete segnata tra dicembre e febbraio, lo Spezia ha mancato l’appuntamento con il gol nell’ultima sfida casalinga, contro la Roma; i liguri non hanno mai collezionato due partite interne di fila senza reti nel massimo campionato.

Il Cagliari è rimasto imbattuto in tutto il mese di febbraio in trasferta in Serie A (due vittorie, contro Atalanta e Torino, e un pari, contro l’Empoli); i sardi non arrivano a quattro gare esterne senza sconfitte dallo scorso maggio, quando collezionarono due vittorie e due pareggi sotto la guida di Leonardo Semplici.

Lo Spezia è la squadra che ha subito più conclusioni avversarie dopo aver concesso un recupero offensivo (50) in questa Serie A: per i liguri sei gol incassati in questo modo (solo l’Empoli, otto, ne ha concessi di più).

Anche contro la Lazio nell’ultima giornata, il Cagliari ha subito gol in seguito ad un attacco verticale: sono sette le reti incassate dai sardi in questo modo nella Serie A in corso (solo la Salernitana, otto, ne ha concesse di più).

Sono soltanto tre i difensori nati a partire dall’1/1/2000 con più di 20 occasioni create nei maggiori cinque campionati europei 2021/22: Jeremie Frimpong del Bayer Leverkusen (30), Alphonso Davies del Bayern (25) e Raoul Bellanova del Cagliari (21).

Emmanuel Gyasi ha segnato in due delle tre partite di Serie A contro il Cagliari, fornendo un assist nella restante; tra le due reti dell’attaccante dello Spezia contro i sardi, c’è anche la sua prima nel massimo campionato, nel 2-2 del 29 novembre 2020.

João Pedro ha segnato tre gol in tre partite contro lo Spezia in Serie A, inclusa una doppietta nella gara di andata; le ultime due marcature multiple dell’attaccante del Cagliari sono arrivate contro squadre liguri: oltre a quella contro lo Spezia del 23 agosto 2021, una doppietta contro la Sampdoria il 17 ottobre 2021.

