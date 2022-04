Spezia-Inter (Thiago Motta si gioca la carta Nzola, allo scoccare dell'ora di gioco, per ribaltare tutto. L'angolano prende il posto di Manaj, ma la sua partita durerà appena 10 minuti. Anche meno. Sì perché durante un calcio d'angolo l'arbitro Maresca si accorge dell'orecchino che porta l'attaccante dello Spezia e lo invita ad andare a bordo campo per toglierselo come da prassi. Ma, dopo ben 5 minuti, è costretto ad uscire dal campo... È successo qualcosa di incredibile durante vinta 3-1 dai nerazzurri ). Avanti i nerazzurri col gol nel primo tempo di Brozovic, masi gioca la carta, allo scoccare dell'ora di gioco, per ribaltare tutto. L'angolano prende il posto di, ma la sua partita durerà. Anche meno. Sì perché durante un calcio d'angolo l'arbitro Maresca si accorge dell'orecchino che porta l'attaccante dello Spezia e lo invita ad andare a bordo campo per toglierselo come da prassi. Ma, dopo ben 5 minuti, è costretto ad uscire dal campo...

È tutto vero. Nzola non è mai riuscito a togliersi il piercing nonostante l'aiuto di un massaggiatore della squadra. E così, stufo di vedere la scena a bordo campo, Thiago Motta ha tolto il giocatore. Sì, ha rimandato in panchina Nzola dando così una chance ad Antiste per il finale di gara contro i nerazzurri.

