Probabili formazioni

SPEZIA (4-3-3): Zoet; Amian, Nikolaou, Hristov, Ferrer; Maggiore, Bourabia, Bastoni; Verde, Manaj, Gyasi. All. T. Motta

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Agudelo, Colley, Erlic, Sena

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Chiesa; Dybala, Kean. All. Allegri

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Arthur, Kaio Jorge, Morata

Spezia-Juventus, dove vederla in tv e streaming

La sfida Spezia-Juventus verrà trasmessa da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22.

Statistiche Opta

La Juventus ha vinto entrambe le sfide dello scorso campionato contro lo Spezia, segnando sempre almeno tre reti: 4-1 in trasferta, 3-0 in casa.

La Juventus ha vinto tutte le ultime quattro partite giocate di mercoledì in Serie A, incluse le ultime due in trasferta contro Sassuolo e Milan.

Nei tre infrasettimanali disputati in casa nella scorsa Serie A, lo Spezia ha raccolto appena due punti: due pareggi (con Bologna e Inter) e una sconfitta (con il Genoa).

Lo Spezia ha perso due delle ultime quattro partite casalinghe in Serie A (1V, 1N), dopo essere rimasto imbattuto nelle precedenti sei, grazie a tre vittorie e tre pareggi.

Dopo il successo nei minuti di recupero contro il Venezia nell'ultimo turno, lo Spezia potrebbe vincere due gare consecutive di Serie A per la terza volta, la prima dallo scorso febbraio (v Sassuolo e Milan).

La Juventus ha perso l’ultima trasferta di campionato (1-2 contro il Napoli), e non rimane senza punti per due gare esterne di fila dal luglio 2020.

Dovesse mancare l’appuntamento con i tre punti, la Juventus eguaglierebbe il record negativo della stagione 1955/56: unico campionato in cui i bianconeri non hanno vinto alcuna delle prime cinque partite giocate.

Nell'ultimo turno di campionato, contro il Venezia, è andato a segno al 94º minuto Mehdi Bourabia: tutti i quattro gol in Serie A del nuovo giocatore dello Spezia sono arrivati da fuori area (due su punizione diretta), gli ultimi tre tutti dall'87' in poi.

L’attaccante della Juventus Paulo Dybala ha partecipato attivamente a cinque gol nelle ultime cinque partite giocate in Serie A (due reti, tre assist); nelle precedenti sei non era entrato in alcun gol bianconero.

L’attaccante della Juventus, Álvaro Morata, ha segnato un gol in entrambe le sfide dello scorso campionato contro lo Spezia, fornendo anche un passaggio vincente nella gara di andata giocata in trasferta.

