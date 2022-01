Inizio d’anno decisamente problematico per Jakub Kiwior, difensore dello Spezia, che come racconta il Secolo XIX nella notte di capodanno, è stato denunciato a piede libero e ha rischiato l’arresto dopo una lite con la sua ragazza sfociata in violenza e lesioni. Il quotidiano ligure ha ricostruito la movimentata serata del polacco, con una lite dinanzi a un locale del centro storico fra Kiwior e la sua ragazza che è degenerata, un giovane di nazionalità marocchina imbattutosi nella scena è intervenuto per prendere le parti della ragazza ma è stato steso con un pugno dal calciatore spezzino che, prima di essere bloccato a terra dagli agenti di polizia, è riuscito a piegare due dita della mano alla propria compagna.

Kiwior è stato ad un passo dal finire in manette, ma è stato poi denunciato a piede libero e rischia una denuncia per resistenza e violenza nei confronti di pubblico ufficiale e per lesioni nei confronti di un’altra persona. Il 21enne difensore polacco, allo Spezia dal 31 agosto scorso quando i liguri lo hanno prelevato dallo Zilina, nel girone d’andata ha racimolato 5 presenze nel girone d’andata, giocando titolare nelle ultime due sfide del 2021 in cui gli Aquilotti hanno racimolato 4 punti contro Empoli e Napoli.

