l’audio Var dell’episodio del gol di Acerbi Nell'ambito della conferenza stampa del designatore di A e B Gianluca Rocchi e del presidente Aia, Alfredo Trentalange, è stato fatto ascoltaredell’episodio del gol di Acerbi in chiaro fuorigioco nel concitato finale di Spezia-Lazio.

La dinamica

A un certo punto si sente distintamente un ‘Ok’ che l'arbitro della gara Luca Pairetto (Sezione: Nichelino) interpreta erroneamente come via libera. In realtà il check è ancora in corso. E dalla sala var monta lo sconcerto:

Caxxo, perché ha ripreso, Luca ferma, ferma, ferma

Il designatore Gianluca Rocchi ha commentato in questo modo l’accaduto:

“Ci fa male spiegare questo episodio, si fa fatica a farlo. Si tratta di un corto circuito comunicativo, da questo episodio ho iniziato a domandarmi su cosa fare per evitare un errore del genere. Ho sospeso tutti e sei perché non è accettabile, né che l’arbitro riprenda il gioco, né che il var glielo permetta e né che gli assistenti non dicano niente. Qui il check non è stato preso in considerazione”.

La causa dell'errore di Pairetto

Secondo la ricostruzione di Rocchi Pairetto si sarebbe soffermato sul recupero e avrebbe “inconsciamente spostato l’attenzione da una cosa tecnica ad una cosa che non c’entrava nulla. Non dobbiamo crocifiggere un arbitro per un errore, la lettura che abbiamo dato a freddo è questa: ha spostato l’attenzione da un aspetto ad un altro”

