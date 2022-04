Probabili formazioni

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Amian, Hristov, Nikolaou, Ferrer; Maggiore, Kiwior, Bastoni; Gyasi, Manaj, Agudelo. All. T. Motta

Squalificati: Erlic

Indisponibili: Colley, Sena

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Pedro

Spezia-Lazio, dove vederla in tv e streaming

La sfida Spezia-Lazio verrà trasmessa da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22, e su Sky Sport Calcio (numero 202 del satellite e 473 del digitale terrestre).

Statistiche Opta

Tutte e tre le gare di Serie A tra Spezia e Lazio si sono concluse con un successo dei biancocelesti, ma con entrambe le formazioni a segno - 6-1 è il risulato della gara d’andata, lo scorso 28 agosto allo Stadio Olimpico.

Lo Spezia è una delle quattro squadre contro cui la Lazio ha sempre vinto (insieme ad Ancona, Fidelis Andria e Maribor), tra quelle affrontate in almeno tre occasioni dai biancocelesti in tutte le competizioni dalla nascita della Serie A a girone unico (1929/30).

La Lazio ha vinto tutte le ultime sette gare di campionato contro squadre liguri, segnando nel parziale una media di 3.3 reti a incontro.

Lo Spezia è, con la Sampdoria, una delle due squadre che non hanno pareggiato alcun incontro interno in Serie A nel 2022: per i bianconeri tre successi e quattro sconfitte.

La Lazio ha vinto quattro delle ultime sei gare esterne di campionato (1N, 1P), tanti successi quanti nelle precedenti 16 trasferte nella competizione.

Anche contro il Torino, lo Spezia ha segnato una rete nei minuti di recupero del secondo tempo: il 18% delle reti complessive dei liguri sono arrivate dopo il 90° (sei su 34), la percentuale più elevata in questa Serie A.

La Lazio è la squadra che conta più giocatori con almeno 1000 passaggi effettuati in questa Serie A: 10 (Milinkovic-Savic, Luiz Felipe, Acerbi, Luis Alberto, Marusic, Hysaj, Felipe Anderson , Patric, Leiva e Cataldi), otto in più rispetto allo Spezia (Nikolaou e Maggiore).

L’attaccante dello Spezia Daniele Verde ha segnato quattro dei suoi 14 gol in Serie A contro squadre capitoline: due contro la Roma e due contro la Lazio (ciascuno nei due più recenti incroci con i biancocelesti in campionato).

Ciro Immobile (quattro reti in tre incroci nel massimo campionato contro lo Spezia) può diventare il 10° giocatore nella storia della Serie A capace di segnare 150 gol con una singola squadra - al momento è a 149 con la Lazio.

Sergej Milinkovic-Savic può diventare il terzo centrocampista nella storia della Lazio capace di andare in doppia cifra di reti in due diverse stagioni di Serie A, dopo Hernanes (due) e Antonio Candreva (tre).

