La dinastia Maldini in casa Milan continua e si arricchisce di un altro importante capitolo. Daniel Maldini, infatti, contro lo Spezia giocherà per la prima volta titolare in Serie A con la maglia rossonera. Una mossa un po' a sorpresa quella di Stefano Pioli che, evidentemente, vuole ricorrere a un ampio turnover in vista del debutto casalingo in Champions League martedì sera a San Siro contro l'Atletico Madrid. L'esordio dal 1' di Daniel arriva a distanza di 12 anni, 3 mesi e 5 giorni dall'ultima partita da titolare di papà Paolo (l'attuale direttore dell'area tecnica rossonera) che il 31 maggio 2009 era stato schierato dall'inizio da Carlo Ancelotti in Fiorentina-Milan 0-2, ultima presenza dell'ex difensore prima del ritiro dal calcio giocato. Per Daniel si tratta della seconda gara da titolare con il Milan: il debutto assoluto era stato quello contro il Rio Ave nel playoff di Europa League della passata stagione, l'1 ottobre 2020.

Da sinistra a destra Cesare, Paolo e Daniel Maldini Credit Foto Eurosport

36 anni fa la prima da titolare di papà Paolo

Serie A Ibra: "Quest'anno devo ascoltare il mio corpo" 5 ORE FA

Bisogna invece tornare indietro di 36 anni per ritrovare l'esordio da titolare in Serie A di un Maldini: dopo avere fatto il suo debutto assoluto in campionato il 20 gennaio 1985 in Udinese-Milan 1-1, infatti, Paolo Maldini venne schierato per la prima volta dall'inizio da Nils Liedholm pochi mesi dopo, l'8 settembre 1985, in Bari-Milan 0-1, prima giornata del campionato 1985-86. Decisamente più lungo, infine, il viaggio a ritroso nel tempo per quanto riguarda Cesare Maldini, il papà di Paolo e il nonno di Daniel scomparso nel 2016: il suo debutto da titolare in A con il Diavolo risale a 67 anni fa, il 19 settembre 1954 in un Milan-Triestina 4-0.

Cambi sbagliati e Tonali > Locatelli: Juve-Milan, le chiavi

Serie A Hernandez alza l'asticella: questo Milan è da scudetto? 23/09/2021 A 07:44