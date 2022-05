Udinese-Spezia, match valido per la 37° giornata di Serie A, è terminato sul punteggio di 2-3, frutto delle reti di Molina, Verde, Gyasi e Maggiore e Pablo Marì. La gara è stata arbitrata dal signor Aureliano. Con questo risultato i bianconeri centrano dunque il match point per la salvezza dopo una lunga rincorsa. Udinese ormai tranquilla in classifica: troppo il divario sul piano degli stimoli con gli aquilotti di mister Thiago Motta.

Il tabellino

Udinese (3-5-2): Silvestri; Perez, Marì, Nuytinck (87ì Benkovic); Molina, Pereyra (76' Arslan), Walace, Makengo (53' Samardzic), Udogie (76' Soppy); Pussetto (53' Nestorovski), Deulofeu

Spezia (4-2-3-1): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca (31' Ferrer); Maggiore (84' Kovalenko), Kiwior; Verde, Agudelo (67' Bertola), Gyasi (84' Salcedo); Manaj

Gol: 26' Molina, 94' Marì; 35' Verde, 45' Gyasi, 47' Maggiore

Assist: Deulofeu; Ferrer, Ferrer, Verde

Rigori sbagliati: Manaj

Ammoniti: Nuytinck, Pereyra, Arslan; Kiwior, Gyasi

La cronaca in 6 punti chiave

Minuto 26: GOOOOL!! MOLINA!!!! SINISTRO SOTTO L'INCROCIO!!! 1-0 UDINESE!!! Non c'è assist! Malissimo Maggiore nel rinvio... In precedenza super Provedel su inzuccata di Udogie!

Minuto 35: GOOOOL!! VERDE!!! VERDE!!! Volée di prima intenzione su cross di FERRER!! Ripartenza letale delle Aquile!!!

Minuto 47: GOOOOL!!! GYASI!!!! Giravolta in area e destro vincente!! Assist di Ferrer, ancora!!! 1-2!

Minuto 48: GOOOOL! MAGGIORE!! Tap-in sottoporta su assist di Verde!!! 1-3!!! Silvestri prova a metterci una pezza, senza fortuna!!

Minuto 92: MANAJ!!!! RIGORE CALCIATO ALLE STELLE!!!! Se l'era procurato KOVALENKO su fallo (discutibile) di Marì!

Minuto 94: GOOOOLL!! GOOOOL!! PABLO MARI'!!!! Che inzuccata su calcio piazzato di Deulofeu!!! 2-3!!!

