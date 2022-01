Probabili formazioni

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Kovalenko, Kiwior, Bastoni; Verde, Manaj, Gyasi. All. T. Motta

Squalificati: Maggiore

Indisponibili: Colley, Sena

SAMPDORIA (3-5-2): Falcone; Bereszynski, Ferrari, Dragusin; Candreva, Askildsen, Rincon, Thorsby, Augello; Gabbiadini, Caputo. All. Giampaolo

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Audero, Colley, Damsgaard, Ekdal, Ihattaren, Quagliarella, Verre, Yoshida

Spezia-Sampdoria, dove vederla in tv e streaming

La sfida Spezia-Sampdoria verrà trasmessa in esclusiva da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22.

Statistiche Opta

Perfetto equilibrio nei tre derby liguri di Serie A tra Spezia e Sampdoria: un successo per parte e un pareggio – entrambe le formazioni hanno sempre trovato la rete (10 gol nel complesso: 3.3 in media a match).

Lo Spezia ha vinto l’ultimo confronto con una squadra ligure in Serie A (1-0 v Genoa il 9 gennaio 2022), gli Aquilotti non hanno mai ottenuto due successi di fila contro avversarie di questa regione nel massimo campionato.

La Sampdoria è rimasta imbattuta nelle ultime quattro sfide contro formazioni liguri in campionato (2V, 2N), l’ultima sconfitta risale al gennaio 2021, proprio al Picco contro lo Spezia.

Dopo i successi contro Genoa e Milan, lo Spezia potrebbe vincere tre partite consecutive per la prima volta nel massimo campionato italiano.

Lo Spezia è la squadra che ha subito il maggior numero di gol nei maggiori cinque campionati europei a partire dalla scorsa stagione: 114 in 60 match.

La Sampdoria ha perso tutte le sue prime tre partite in un anno solare per la prima volta in Serie A; più in generale l’ultima volta che ha registrato più sconfitte di fila nella competizione risale all’agosto 2018 (quattro con Marco Giampaolo alla guida).

La Sampdoria (15) è la seconda squadra della Serie A 2021/22 che ha finora registrato meno sequenze su azione con almeno 10 passaggi terminate con un tiro o un tocco in area avversaria (peggio solo la Salernitana, con 13) - infatti, nessuna formazione ha una percentuale di passaggi riusciti più bassa dei blucerchiati in questo campionato (76%).

L’ultimo gol di Daniele Verde in Serie A è stato realizzato contro la Sampdoria, lo scorso ottobre – la Sampdoria potrebbe diventare la seconda squadra contro cui il classe ’96 segna in entrambe le sfide in una singola stagione di Serie A, dopo la Roma nel 2020/21.

Antonio Candreva ha segnato sei gol in questo campionato, l’ultima stagione in cui ha fatto meglio risale al 2015/16 (10 reti con la Lazio); l’esterno italiano ha realizzato due gol contro lo Spezia in Serie A, contro nessuna squadra ha fatto meglio con la maglia della Sampdoria nel torneo.

Manolo Gabbiadini ha preso parte a sette delle ultime nove reti della Sampdoria in Serie A (sei gol e un assist) - l’attaccante classe ’91 è inoltre stato coinvolto in cinque gol negli ultimi otto match contro formazioni liguri nel massimo campionato (quattro reti e un passaggio vincente).

