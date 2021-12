Probabili formazioni

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Ferrer, Erlic, Nikolaou, Bastoni; Kovalenko, Sala, Maggiore; Verde, Nzola, Gyasi. All. T. Motta

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Sena

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogério; Frattesi, Lopez, Henrique; Berardi, Scamacca, Raspadori. All. Dionisi

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Boga, Djuricic, Goldaniga, Obiang, Romagna

Spezia-Sassuolo, dove vederla in tv e streaming

La sfida Spezia-Sassuolo verrà trasmessa in esclusiva da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22.

Statistiche Opta

Spezia e Sassuolo si sono affrontati sei volte tra Serie A, Serie B e Coppa Italia (tutte gare dal 2012 in avanti) - dopo aver vinto tutti i primi cinque confronti, il Sassuolo ha perso il più recente, 1-2 nella gara di ritorno dello scorso campionato.

Il Sassuolo ha perso soltanto una delle ultime 10 partite di Serie A contro squadre liguri (1-2 proprio contro lo Spezia lo scorso febbraio) - completano sei successi e tre pareggi.

Lo Spezia ha vinto due delle ultime quattro gare casalinghe di campionato (1N, 1P), tanti successi quanti nei precedenti otto appuntamenti interni in Serie A (2N, 4P).

Il Sassuolo ha sia segnato che subito gol in tutte le ultime 10 trasferte di Serie A, incontri che hanno visto in media 3.7 reti e sei volte la squadra neroverde trionfare (a fronte di un pareggio e tre sconfitte).

Il Sassuolo ha vinto soltanto una delle sette partite di questo campionato giocate contro squadre che iniziavano la giornata con meno punti in classifica dei neroverdi (1-0 v Salernitana a settembre) - completano tre pareggi e tre sconfitte.

Tutte le sette reti dello Spezia in casa in questa Serie A sono state segnate da giocatori differenti (incluso un autogol di Salvatore Sirigu). È una delle tre squadre (con Salernitana e Juventus) a non avere ancora giocatori con almeno due gol casalinghi in questo campionato.

L’allenatore del Sassuolo Alessio Dionisi è imbattuto e non ha mai subito gol contro lo Spezia in campionato: un pareggio 0-0 e un successo per 1-0 nel 2019/20 in Serie B, alla guida del Venezia.

Il difensore dello Spezia Martin Erlic ha esordito in Serie A contro il Sassuolo, nel settembre 2020 e, sempre contro i neroverdi, ha realizzato la sua prima marcatura nella competizione, nel febbraio 2021.

Gianluca Scamacca per la prima volta in carriera è andato a segno in tre gare di fila di Serie A: con Lautaro Martinez, Dries Mertens e Dusan Vlahovic, è uno dei quattro giocatori sempre in rete nelle ultime tre giornate di campionato.

L’attaccante del Sassuolo Domenico Berardi è andato a segno in tre delle ultime quattro trasferte di Serie A contro squadre liguri (tra cui una rete contro lo Spezia nel settembre 2020, seppur allo stadio Dino Manuzzi), dopo che era rimasto a secco di gol in tutte le precedenti otto.

