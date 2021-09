Spezia-Udinese, partita valida per la 3a giornata di Serie A, andrá in scena allo stadio Picco di La Spezia domenica 12 settembre alle ore 15.

Probabili formazioni

SPEZIA (3-4-3): Zoet; Nikolaou, Hristov, Bastoni; Ferrer, Maggiore, Kovalenko, Reca; Verde, Gyasi, Colley. All. Thiago Motta

Calciomercato 2020-2021 Da Messias a Zaccagni: i 12 nomi dell'ultimo giorno di mercato 31/08/2021 A 09:20

Squalificati: Amian

Indisponibili: Erlic, Leo Sena

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, Arslan, Walace, Makengo, Larsen; Pereyra, Pussetto. All. Gotti

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Nestorovski, Udogie

Spezia-Udinese, dove vederla in tv e streaming

La sfida Spezia-Udinese verrà trasmessa da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22.

Statistiche Opta

Un successo fuori casa per parte nei due precedenti tra Spezia e Udinese in Serie A: vittoria per 2-0 dei liguri nel settembre 2020 alla Dacia Arena (loro primo successo nel massimo campionato) e successo per 1-0 dei friulani al Picco lo scorso gennaio.

Lo Spezia ha vinto soltanto una delle ultime 10 gare di campionato (5N, 4P): successo per 4-1, lo scorso maggio, contro il Torino al Picco.

Tra le squadre attualmente in Serie A, lo Spezia è quella che subisce gol da più turni consecutivi (18). Inoltre, i liguri hanno segnato nelle ultime sette partite di campionato, ma non sono mai arrivati a otto di fila nel massimo torneo.

Lo Spezia ha perso soltanto uno degli ultimi nove match casalinghi di campionato (4V, 4N): contro il Napoli, lo scorso maggio, dopo che in tutte le precedenti 10 gare interne di Serie A, i liguri avevano registrato ben sei sconfitte (1V, 3N).

Dopo aver vinto la partita d’esordio da allenatore in Serie A (in Genoa-Brescia, nell’ottobre 2019), Thiago Motta non ha più ottenuto alcun successo nelle successive 10 gare nel massimo campionato italiano (4N, 6P).

L’Udinese ha pareggiato contro la Juventus e vinto contro il Venezia in questo inizio di campionato; l’ultima volta che i friulani sono rimasti imbattuti nelle prime tre partite stagionali di Serie A, risale al 2011/12, con Francesco Guidolin come allenatore.

Soltanto la Fiorentina (78%) vanta una percentuale di tiri nello specchio più alta dell’Udinese (73%) nelle prime due giornate di questo campionato.

Daniele Verde ha preso parte attiva a un gol in tutte le ultime tre gare di campionato (due reti e un assist): nessun giocatore dello Spezia hai mai partecipato ad almeno una marcatura in quattro match di fila di Serie A.

Giulio Maggiore ha segnato tre gol in Serie A, tutti allo stadio Picco; il centrocampista classe ’98 ha esordito nella massima serie proprio contro l’Udinese, nel settembre 2020.

Gerard Deulofeu ha segnato in ciascuna delle ultime due partite di Serie A: nella sua carriera nei top-5 campionati europei, il giocatore dei friulani non ha mai trovato il gol in tre match consecutivi.

Fantacalcio: i consigli per la 3a giornata di Serie A

Serie A Lazio-Spezia 6-1, pagelle: Luis Alberto c'è, Immobile da record 28/08/2021 A 18:47