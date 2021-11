La conferma era nell'aria da diversi giorni ed è arrivata anche a livello formale dopo il via libera del Consiglio di Lega: Inter-Juventus , finale di Supercoppa italiana, si disputerà a San Siro mercoledì 12 gennaio 2022. La sfida tra i nerazzurri campioni d'Italia in carica e i bianconeri detentori della Coppa italia metterà in palio il primo trofeo della stagione. Come previsto, è stata invece accantonata l'idea di far giocare l'incontro in Arabia Saudita, l'altra sede in lizza. Il Meazza mette d'accordo sia Inter che Juve dal punto di vista logistico e garantisce un incasso sostanzioso al botteghino che - di questi tempi - non va snobbato.

Per Inter e Juventus un gennaio di fuoco

La finale di Supercoppa italiana andrà quindi in scena a cavallo di due turni di campionato. Dopo la pausa natalizia, infatti, la Serie A riprenderà con un calendario fitto: si scenderà in campo il 6, il 9 e il 16 gennaio per la 20esima, 21esima e 22esima giornata. In pratica Inter e Juventus giocheranno 4 partite in dieci giorni.

