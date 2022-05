C'è chi l'ha paragonato ad un gol alla George Weah, chi alla Shevchenko, chi addirittura alla Maradona. Rimane un fatto: Theo Hernandez a 14' dalla fine di Milan-Atalanta ha lasciato tutti e 75mila i presenti a San Siro a bocca aperta, increduli di quanto avevano appena visto. Riviviamo il capolavoro del terzino francese dalle immagini di Dazn:

La dinamica del gol

Pallone recuperato da Krunic, appoggio a Theo nei pressi dell'area rossonera. Pronti-partenza-via: comincia la progressione devastante del francese che semina avversari in serie, Koopmeiners, Djimsiti, fino al sinistro stendi-Musso. Un monologo calcistico lungo decine e decine di metri, per la precisione 95,3. I compagni celebrano la prodezza di Hernandez alla bandierina, loro stessi increduli. Il Milan ha di fatto archiviato la pratica Atalanta, la festa del Meazza per i 3 punti fondamentali nella volata Scudetto può partire.

