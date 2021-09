Un avvio di stagione brillante, con una serie di prestazioni di livello e un rendimento costante. Così Fikayo Tomori , 23enne difensore centrale del Milan, ha convinto il commissario tecnico dell'Inghilterra, Gareth Southgate. Il giocatore rossonero è stato infatti inserito nell'elenco dei convocati per le prossime due partite di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022 che vedranno la Nazionale inglese giocare contro Andorra e Ungheria.

"Sono impressionato dal modo in cui Fikayo ha concluso la scorsa stagione e iniziato quella in corso", le parole di Southgate a proposito del momento di forma di Tomori, la cui ultima e unica apparizione in Nazionale risale al 17 novembre 2019 contro il Kosovo in un match valido per le qualificazioni a Euro 2020. Tomori, approdato al Milan lo scorso gennaio in prestito, in estate è stato riscattato a titolo definitivo dai rossoneri che hanno esercitato il diritto di riscatto con il Chelsea.

