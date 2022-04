Calcio

Tonali dopo Torino-Milan: "Ci manca il gol ma siamo ancora primi e lo Scudetto è possibile"

SERIE A - Sandro Tonali, centrocampista del Milan commenta così il secondo 0-0 consecutivo che mantiene il Diavolo in vetta ma non più padrone del proprio destino a causa del recupero Bologna-Inter: "Meritavamo di fare 6 punti nelle ultime 2 partite, ne abbiamo raccolti solo 2 perché nel calcio devi fare gol e non ci siamo riusciti. Però l'obiettivo nostro resta lo stesso".

00:01:12, 17 minuti fa