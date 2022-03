Primo in classifica a 10 giornate dal termine. Sempre nelle zone alte della classifica negli ultimi due anni. Il Milan di Pioli è una solida realtà, una squadra costruita, maturata e migliorata nel tempo, con ancora ampi margini di crescita. Il lavoro del tecnico , la sintonia con la società e le operazioni targate Maldini-Gazidis-Massara, hanno permesso al Milan di stabilizzarsi nell’élite attuale del calcio italiano, esattamente dove compete a un club di così alto prestigio e di così rinomata tradizione. Normale che poi siano sempre i giocatori a dover fare la differenza ed è proprio per questo che la valorizzazione di alcuni giocatori merita di essere analizzata e sottolineata ancor di più. Il Milan ha lavorato bene sul mercato in entrata, ha aspettato la crescita di alcuni giovani, ha puntato su nomi meno altisonanti ma di prospettiva. E ora sta piano piano raccogliendo i frutti di questo progetto.

Theo Hernandez la stella: vale già 50 milioni

Ad

Theo Hernandez è Un paragrafo a parte lo merita il terzino francese. Seppur squalificato contro l’Empoli, uno dei leader e simboli di questo Milan . Il classe 1997, prelevato per 20 milioni di euro nel 2019 dal Real Madrid, è attualmente uno dei migliori terzini sinistri a livello continentale. Ha guadagnato anche una maglia nella Nazionale francese e, grazie a numeri sempre eccellenti sia in termine di gol che di assist, ha visto crescere il suo valore a dismisura. Attualmente secondo Transfermarkt il suo cartellino costa almeno 50 milioni di euro. Più del doppio di quanto è stato pagato. A febbraio il Milan lo ha blindato, ufficializzando il rinnovo di contratto e assicurandosi fino al 2026 le prestazioni del ventiquattrenne di Marsiglia.

Serie A Milan, cosa serve per l'ultimo salto di qualità? Mediana a 3 e... 08/03/2022 A 07:46

Tonali e Leao protagonisti: valore raddoppiato

Sandro Tonali e Rafael Leao. Il centrocampista, dopo una prima stagione in chiaroscuro, si è preso le chiavi del centrocampo rossonero e in questa stagione sta letteralmente guidando la squadra di Pioli. È costato complessivamente 22 milioni, tra prestito (10), riscatto (10) e bonus (2): ora è valutato almeno 40 e visto che la carta d’identità recita “classe 2000”, ha ancora tanta strada davanti a sè. Stesso identico discorso per Leao. Anche Altri due pilastri dell’attuale Milan sono. Il centrocampista, dopo una prima stagione in chiaroscuro, si è preso le chiavi del centrocampo rossonero e in questa stagione sta letteralmente guidando la squadra di Pioli. È costato complessivamente 22 milioni, tra prestito (10), riscatto (10) e bonus (2): ora è valutato almeno 40 e visto che la carta d’identità recita “classe 2000”, ha ancora tanta strada davanti a sè. Stesso identico discorso per Leao. Anche il portoghese è stato coccolato , aspettato, acquistato per circa 23 milioni di euro e nell’annata 2021/22 ha finalmente recitato un ruolo da protagonista nell’attacco rossonero. Otto gol e quattro assist finora, tantissime prestazioni eccellenti, una confidenza con il dribbling rara (è il migliore nell’attuale Serie A). Il valore del cartellino ora si aggira sui 45 milioni di euro, ma il Milan non ha la minima intenzione di privarsene.

I principali aumenti di valore nel Milan

Giocatore Costo acquisto Valore attuale Theo Hernandez 20 50 Rafael Leao 23 45 Sandro Tonali 22 40 Fikayo Tomori 30 35 Pierre Kalulu 0 15 Ismael Bennacer 16 25

Tomori leader, Kalulu cresce, occhio a Botman

Pierre Kalulu si è ritagliato un ruolo importante accanto a Fikayo Tomori. Il centrale francese è arrivato al Milan a parametro zero e, considerando che ha solo 21 anni, L’inedita coppia ha destato un’ottima impressione contro il Napoli. Con Kjaer infortunato e Romagnoli spesso disturbato da problemi fisici (e comunque in scadenza di contratto),si è ritagliato un ruolo importante accanto a Fikayo Tomori. Il centrale francese è arrivato al Milan a parametro zero e, considerando che ha solo 21 anni, vede crescere il suo valore di prestazione in prestazione . Tomori, invece, pagato dai rossoneri quasi 30 milioni, si sta confermando uno dei migliori difensori del campionato. Se ora trovasse continuità anche con la Nazionale inglese, il prezzo del suo cartellino schizzerebbe ancora più in alto. Il tutto in attesa del nuovo centrale difensivo che il Milan acquisterà in estate, sperando di ripetere operazioni simili ( Botman del Lille è un nome sempre molto “caldo”).

Pierre Kalulu, Fikayo Tomori, Milan, Getty Images Credit Foto Getty Images

Futuro? Si cerca l’investimento sulla trequarti

La politica economica del Milan, da quando l’area sportiva ha assunto questo nuovo assetto è abbastanza chiara. Niente stipendi folli, niente colpi a cifre esagerate, ma giocatori medio/giovani “affamati”, da valorizzare, far crescere e in un futuro rivendere. Oltre alla difesa, la dirigenza rossonera sicuramente in estate punterà su un centrocampista per sostituire Kessié e su un trequartista che possa partire da destra (il ruolo per intenderci attualmente occupato da Messias e Saelemaekers). L’indentikit è chiaro, i target di riferimento anche. La rosa rossonera continua a migliorare e ad aumentare il proprio valore: prima della pandemia (marzo 2020) eravamo sotto i 400 milioni di euro complessivi, ora siamo a 468 (+18%).

Ibrahimovic: "Non mollo fino a quando non vinco con il Milan"

Champions League Inzaghi risponde a Pioli: "Bologna-Inter? Avrei voluto giocare..." 07/03/2022 A 21:06