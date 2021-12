Robert Lewandowski, super bomber del Bayern Monaco Tra le varie rassegne di fine anno che tracciano le fila del discorso sulla stagione sportiva, una delle più attese e curiose in ambito calcistico è il listone coi Top 100 giocatori del Guardian. Anche quest’anno l’appuntamento si rinnova con un pool di esperti ancor più ricco e prestigioso (tra le new entry anche quella del vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti) ma al vertice del ranking troviamo, per il secondo anno di fila,, super bomber del Bayern Monaco eletto attaccante dell’anno da France Football ma solo secondo classificato nella classifica del Pallone d’Oro 2021

Messi a Lewandowski: "Spero che ti diano un Pallone d'Oro, lo meriti"

Da Jorginho a Verratti, 7 azzurri nelle prime 40 posizioni!

Il bomber polacco come nel 2020 precede Leo Messi, completa il podio Momo Salah del Liverpool che precede Karim Benzema del Real Madrid e il primo Nazionale italiano in graduatoria Jorginho, pilastro e metromono del Chelsea vincitore della Champions League e dell’Italia di Roberto Mancini campione d’Europa.

The Guardian Top 100 world: la top 10 del 2021

1. Lewandowski Bayern Monaco 2. Messi PSG 3. Salah Liverpool 4. Benzema Real Madrid 5. JORGINHO Chelsea 6. Mbappé PSG 7. Haaland Borussia Dortmund 8. Cristiano Ronaldo Manchester United 9. Kanté Chelsea 10. De Bruyne Manchester City

Il regista italo-brasiliano è l’unico azzurro nella top 10 mentre, complice il brillante Europeo disputata dai ragazzi di Mancini, le presenze nella top 50 di giocatori italiani non mancano. Appena fuori dalla top 10 – in 12ª posizione - troviamo Gigio Donnarumma, fresco vincitore del Trofeo Yashin riservato al miglior portiere del 2021, mentre tra la 15ª e la 40ª posizione troviamo gli juventini: Federico Chiesa (17°), Leonardo Bonucci (22°) e Giorgio Chiellini (24°), l’interista Niccolò Barella (26°) e il parigino Marco Verratti (37°).

Bonucci insieme a Chiellini Credit Foto Imago

Da Maehle a Immobile e Ibra: 14 i giocatori di Serie A presenti

Oltre ai già citati Chiesa, Bonucci, Chiellini e Barella troviamo altre 11 giocatori della nostra Serie A, tre in meno rispetto a quanti erano presenti nel 2020. Un effetto determinato anche dall’uscita di scena di star come CR7 (8° nella top 100 2021), Lukaku (11°) e Hakimi (38°), migrate in campionati più munifici. Tornando ai rappresentati della nostra massima serie, troviamo: Lautaro Martinez (30°), Simon Kjaer (54°), Zlatan Ibrahimovic (56°), Dusan Vlahovic (57°), Lorenzo Insigne (62°), Ciro Immobile (66°), Leonardo Spinazzola (73°), Marcelo Brozovic (81°), Duvan Zapata (83°), Joakim Maehle (96°).

I 14 giocatori della Serie A nella Top 100 del The Guardian

GIOCATORE POSIZIONE Chiesa (Juventus) 17° Bonucci (Juventus) 22° Chiellini (Juventus) 24° Barella (Inter) 26° Lautaro Martinez (Inter) 30° Kjaer (Milan) 52° Ibrahimovic (Milan) 56° Vlahovic (Fiorentina) 57° Insigne (Napoli) 62° Immobile (Lazio) 66° Spinazzola (Roma) 73° Brozovic (Inter) 81° Zapata (Atalanta) 83° Maehle (Atalanta) 96°

Messi vince il suo 7° Pallone d'Oro: rivivi la premiazione

