Probabili formazioni

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Bremer, Buongiorno; Singo, Lukic, Mandragora, Aina; Praet, Brekalo; Sanabria. All. Juric.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Belotti, Djidji, Edera, Kone, Pobega, Verdi

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theathe; De Silvestri, Viola, Svanberg, Hickey; Soriano, Sansone; Barrow. All. Mihajlovic.

Squalificati: Dominguez

Indisponibili: Arnautovic, Kingsley, Schouten

Dove vedere Torino-Bologna in tv e streaming

La sfida Torino-Bologna verrà trasmessa da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22, e su Sky Sport Calcio (numero 202 del satellite e 473 del digitale terrestre).

Statistiche Opta

Torino e Bologna hanno diviso la posta in palio nelle ultime tre sfide di campionato; avevano ottenuto lo stesso numero di pareggi nei precedenti 13 incroci (sette vittorie granata, tre rossoblù) e non sono mai arrivate a quattro di fila in Serie A.

Il Torino ha vinto cinque delle ultime otto sfide casalinghe contro il Bologna in Serie A (1N, 2P): dal 2012/13 in avanti i granata hanno vinto più gare interne di campionato solamente contro Udinese, Sassuolo e Genoa (sei).

Il Torino ha vinto solo una delle ultime 11 partite di Serie A contro squadre che iniziavano la giornata con più punti in classifica rispetto ai granata (5N, 5P) - successo per 1-0 contro il Sassuolo a metà settembre.

Il Torino ha segnato almeno due gol in tutte le ultime quattro partite casalinghe di Serie A (3V, 1N) e non arriva a cinque gare interne di fila con almeno due reti all’attivo dal 2016, con Sinisa Mihajlovic in panchina.

Il Bologna ha segnato almeno 23 gol nelle prime 16 partite in tutti gli ultimi tre campionati e in precedenza, nell’era dei tre punti a vittoria, ci era riuscito solamente nella stagione 1997/98 in Serie A.

Il Bologna ha vinto le ultime due trasferte di campionato e non fa meglio dal gennaio 2016 quando, con Roberto Donadoni, arrivò a tre vittorie esterne di fila.

Nessuna squadra ha guadagnato meno punti da situazioni di svantaggio in questa Serie A rispetto a Torino (zero, sette sconfitte su sette una volta sotto nel punteggio) e Bologna (tre).

Il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic è stato allenatore del Torino tra il 2016 e il 2018, avendo ottenuto sulla panchina granata 18 vittorie, 24 pareggi e 15 sconfitte in 57 partite di Serie A.

La prossima sarà la 50ª partita da titolare in Serie A per Antonio Sanabria: l'attaccante del Torino ha segnato solo due reti in questa Serie A, entrambe però arrivate all'Olimpico Grande Torino - più in generale, tutte le ultime sei marcature dell’attaccante granata sono arrivate in casa e in gare iniziate nell’11 titolare.

Per la prima volta in Serie A Mattias Svanberg ha partecipato a un gol per due partite di fila in campionato: una rete e un assist per lui, stesso bottino che nelle precedenti 11 gare di Serie A - l’ultimo centrocampista rossoblù con almeno una partecipazione per tre presenze di fila è stato Roberto Soriano nel luglio 2020.

