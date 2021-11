Probabili formazioni

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic; Zima, Bremer, Buongiorno; Vojvoda, Pobega, Lukic, Aina; Brekalo, Praet; Sanabria. All. Mazzarri

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Ansaldi, Belotti, Djidji, Edera, Mandragora, Rodriguez, Verdi, Warming

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Tonelli, Luperto, Parisi; Haas, Ricci, Henderson; Bajrami; Pinamonti, Cutrone. All. Andreazzoli

Indisponibili: Zurkowski

Torino-Empoli, dove vederla in tv e streaming

La sfida Torino-Empoli verrà trasmessa in esclusiva da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22.

Statistiche Opta

L'Empoli ha vinto sette sfide contro il Torino in Serie A (8N, 3P): contro nessun'altra squadra i toscani contano più successi nel massimo campionato (come contro il Cagliari).

Il Torino ha segnato in tutte le ultime tre sfide contro l'Empoli in Serie A, dopo essere rimasto a secco di gol in 10 dei 15 confronti precedenti nel massimo campionato. I granata non sono mai arrivati a quattro gare di fila con gol contro i toscani nel torneo.

In otto delle nove sfide tra Torino ed Empoli in casa dei granata in Serie A, almeno una delle due formazioni non ha trovato il gol. Il Toro è reduce da due clean sheet consecutivi contro i toscani ed ha segnato tre reti nell'ultimo incontro, dopo essere rimasto a secco di gol nei quattro precedenti in casa nel torneo.

L’Empoli ha vinto solamente una volta di giovedì in Serie A: nell’aprile 2015 contro il Napoli al Castellani (due pareggi e due sconfitte nelle altre quattro gare disputate in questo giorno della settimana).

Con sei vittorie nelle prime 14 partite stagionali, l'Empoli ha eguagliato il suo record di successi a questo punto del massimo campionato, registrato solo nel 2002/03, quando chiuse la stagione al 13º posto in classifica.

Il Torino ha raccolto 13 dei suoi 17 punti in questa Serie A in casa: il Verona (79%) ha una percentuale più alta di punti conquistati in casa sul totale in questo campionato del Torino (76.5%).

L’Empoli ha segnato tutti gli ultimi sette gol in Serie A nell’ultima mezz’ora di gioco (tutti quelli segnati nelle ultime quattro giornate); nelle prime 10 partite di questo campionato ne aveva segnati solo tre negli ultimi 30 minuti.

In questa Serie A, il Torino ha una percentuale più alta di vittorie (40% vs 33%) e una media punti più alta (1.6 vs 1.0) nelle cinque gare disputate senza Andrea Belotti in campo rispetto alle nove in cui è stato presente.

Antonio Sanabria ha realizzato il suo primo gol in Serie A nell'unica sfida disputata contro l'Empoli nel massimo campionato nel gennaio 2019: il paraguaiano ha una media di una rete ogni 22 minuti contro i toscani, la migliore contro un avversario nella competizione.

Andrea Pinamonti è uno dei soli tre giocatori (insieme a Rafael Leão e Dusan Vlahovic) nati dal 1999 in poi ad aver già segnato più di 15 gol in Serie A (16 reti per lui nel massimo campionato, cinque dei quali arrivati in questa stagione).

