Torino-Fiorentina, match valido per la ventunesima giornata della massima serie, è terminato sul punteggio di 4-0, frutto delle tre reti dei granata nel primo tempo e del definitvo 4-0 di Sanabria al 59'. Di Singo, al 19', il gol dell'1-0, con Brekalo che ha poi siglato la sua personale doppietta tra il 26' e il 31'. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica fantacalcio.

Le pagelle del Torino

Luca GEMELLO 6,5 - All'esordio assoluto in Serie A non sfigura con un paio di uscite stilisticamente perfette. Per il resto deve solo guardare ed applaudire i suoi compagni.

Koffi DJIDJI 6,5 – Nel primo tempo riesce a limitare senza problemi Gonzalez. Qualche difficoltà in più nella ripresa ma riesce comunque a salvarsi senza problemi.

BREMER 7 – Altra prestazione super di uno dei migliori centrali del nostro Campionato. Cancella Vlahovic anticipandolo con regolarità e impedendogli di rendersi pericoloso in alcun modo.

Ricardo RODRIGUEZ 6 - Non deve sudare troppo per contenere uno spento Callejon. Cala leggermente nella ripresa.

Wilfried SINGO 7 – Ingaggia un bel duello con Gonzalez sull'out di destra. Straripante in fase offensiva e bravissimo a sbloccare il match con uno dei suoi inserimenti. (dall'88' David ZIMA, SV)

Sasa LUKIC 7 – Domina e stravince la sfida con Castrovilli. Sontuoso nella percussione e nell'assist per il 2-0 di Brekalo. Grandissima prestazione.

Rolando MANDRAGORA 7 - Muscoli e garra. Preciso in fase di impostazione e sempre prezioso in copertura. Recupera una miriade di palloni, servendo anche l'assist del 4-0 a Sanabria.

Mergim VOJVODA 6,5 - Affina l'intesa con Brekalo dopo pochi minuti in fase offensiva, confezionando un assist al bacio per l'1-0 di Singo.

Josip BREKALO 7,5 – Straripante. Timbra il cartellino con un appoggio sottomisura e poi replica con una furbizia sul retropassaggio di Callejon. Sempre aggressivo e devastante nel suo continuo cambiare posizione in campo. Prototipo perfetto del trequartista "Juriciano". (dall'80' Marko PJACA, SV)

Dennis PRAET 6 - Meno bene rispetto a Brekalo. Cerca di dare equilibrio in avanti sbagliando poco. (dall'80' Tommaso POBEGA, SV)

Antonio SANABRIA 7 - Lesto a scartare Terracciano e depositare in rete in occasione del 4-0. Continua a muoversi bene sul fronte offensivo, non facendo rimpiangere l'infortunato Belotti. (dall'88' Magnus WARMING, SV)

All. Ivan JURIC 7,5 - Prestazione sontuosa dei suoi ragazzi che cancellano la Fiorentina con un primo tempo da manuale ed una ripresa di totale controllo. Il suo Torino, su questo campo, è in grado di punire chiunque in Serie A.

Le pagelle della Fiorentina

Pietro TERRACCIANO 5,5: Il retropassaggio di Callejon è rischiosissimo, è vero, ma lui non è esente da colpe in occasione del terzo gol del Toro.

Alvaro ODRIOZOLA 5,5: Il migliore della retroguardia ospite. Soffre comunque le accelerazioni dell'indiavolato Brekalo, riuscendo però a sovrapporsi a fasi alterne in maniera pericolosa.

Nikola MILENKOVIC 5: Colpevole sul terzo gol del Toro, quando permette a Brekalo di scappargli alle spalle e colpire Terraciano.

Martinez QUARTA 4,5 - Sciagurata la sua chiusura su Lukic in occasione del 2-0 granata. Disastroso quest'oggi. (dal 46' IGOR 5 - Entra per dare più sicurezza ai suoi ma si perde anch'egli sul gol del 4-0 di Sanabria, saltando colpevolmente a vuoto.)

Cristiano BIRAGHI 5 - Soffre la velocità e la superiorità fisica di Singo, perdendoselo clamorosamente in occasione del primo gol. Colpevole anche sul 2-0 di Brekalo.

Giacomo BONAVENTURA 5,5: Non bene anche lui. Si perde tra le pieghe della sfida e scompare dopo il 3-0 di Brekalo.

Gaetano CASTROVILLI 4,5 - Forse distratto dalle voci di mercato, gioca un pessimo match, perdendo in toto il duello con Lukic. (dal 74' Youssef MALEH, 6 - Entra a match chiuso, sul 4-0, e tocca pochissimi palloni.)

Lucas TORREIRA 5,5: Muscoli e goniometro del centrocampo viola. Tanta corsa e la solita precisione negli appoggi corti.

Josè Maria CALLEJON 4: Con un retropassaggio da horror regala il 3-0 a Brekalo. Nullo anche in fase offensiva dove Vojvoda lo stoppa senza difficoltà. Italiano si stizzisce e lo cambia dopo 45'. (dal 46' Riccardo SAPONARA 6 - Qualche accelerazione e due/tre serpentine delle sue. Da premiare quantomeno l'impegno nel blackout viola.)

Dusan VLAHOVIC 5: Bremer lo annulla totalmente, impedendogli di rendersi pericoloso per 70'. Una giornata no che può capitare. (dal 74' Aleksandr KOKORIN, 5,5 - Come Vlahovic, non riesce minimante ad eludere la marcatura di Bremer. Non la vede mai.)

Nico GONZALEZ 5: Parte bene per poi perdersi alla distanza, finendo con l'essere anticipato sistematicamente da Djidji. (dal 79' Jonathan IKONE, SV)

All. Vincenzo ITALIANO 5: Prestazione horror dei suoi ragazzi, la peggiore della sua gestione. Tanti giocatori fuori forma ed un approccio al match totalmente sbagliato. Quando si assiste a risultati così schiaccianti, vi sono sempre responsabilità evidenti dei tecnici...

