Torino-Genoa, match valido per la 9a giornata di Serie A, andrà in scena allo stadio Olimpico Grande Torino venerdí 22 ottobre alle ore 18.30.

Probabili formazioni

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Aina, Lukic, Pobega, Ansaldi; Brekalo, Linetty; Belotti. All. Juric

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Edera, Koné, Mandragora, Pjaca, Singo, Verdi

GENOA (3-5-2): Sirigu; Biraschi, Vasquez, Criscito; Cambiaso, Touré, Badelj, Rovella, Fares; Destro, Ekuban. All. Ballardini

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Bani, Cassata, Hernani, Maksimovic, Vanheusden

Torino-Genoa, dove vederla in tv e streaming

La sfida Torino-Genoa verrà trasmessa da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22

Statistiche Opta

Il Torino è imbattuto nelle ultime otto partite di campionato contro il Genoa, grazie a sei vittorie e due pareggi: i granata hanno una striscia di imbattibilità aperta più lunga solamente contro il Mantova (14).

Dal 2012/13 in avanti il Torino non ha mai perso in casa contro il Genoa in Serie A (5V, 4N): nel periodo, tra le squadre affrontate almeno cinque volte in casa, quella rossoblù è l’unica contro cui i granata non hanno mai perso.

Il Torino ha perso le ultime due partite di campionato, contro Juventus e Napoli, senza segnare: i granata non perdono tre gare di fila nella competizione dal dicembre 2020 e non rimangono tre partite senza reti in Serie A dal novembre 2014.

Il Torino ha perso l’ultima partita casalinga di Serie A, contro la Juventus, e non arriva a due sconfitte interne di fila nella competizione da novembre 2020, quando toccò quota quattro.

Il Genoa ha ottenuto un successo nelle prime otto partite di questo campionato (3N, 4P): nelle prime nove partite stagionali di Serie A, nell’era dei tre punti a vittoria, i rossoblù hanno vinto una sola partita in sole due occasioni, nel 2017/18 e nel 2020/21.

Il Genoa ha vinto tre delle ultime sei trasferte di Serie A (1N, 2P), tanti successi esterni quanti quelli ottenuti nelle precedenti 18 (5N, 10P).

Il Torino è la squadra che ha subito meno tiri in questo campionato, 67, una media di 8.4 a partita: nella scorsa Serie A ne concedeva in media 13.3 a incontro.

L’allenatore del Torino Ivan Juric ha allenato il Genoa tra il 2016 e il 2018, collezionando 51 panchine, con nove vittorie, 14 pareggi e 28 sconfitte nel massimo campionato - da avversario, ha vinto solo una delle quattro sfide da tecnico contro il Grifone in Serie A (2N, 1P).

Il primo gol di Bremer in Serie A è arrivato contro il Genoa nel novembre 2019: il difensore dei Torino ha realizzato due reti nelle prime due sfide contro i rossoblù, rimanendo poi a secco nelle successive due – contro nessuna squadra conta più marcature nel massimo campionato.

Mattia Destro è il giocatore che ha realizzato più gol di testa nei cinque maggiori campionati europei 2021/22 (quattro) e ha già eguagliato il suo record di reti con questo fondamentale in una singola stagione di Serie A – l’attaccante del Genoa ha segnato in tutte le ultime tre presenze in campionato e non arriva a quattro gare di fila in gol da marzo 2014.

