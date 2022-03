Probabili formazioni

TORINO (3-4-2-1): Berisha; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Vojvoda; Brekalo, Pobega; Belotti. All. Juric

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Edera, Fares, Milinkovic-Savic, Praet

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Dumfries, Vidal, Barella, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. All. S. Inzaghi

Squalificati: nessuno

Indisponibili: de Vrij

Torino-Inter, dove vederla in tv e streaming

La sfida Torino-Inter verrà trasmessa in esclusiva da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22.

Statistiche Opta

L’Inter ha vinto tutte le ultime cinque sfide di campionato contro il Torino, segnando 2.6 gol di media – nelle precedenti cinque gare contro i granata in Serie A, i nerazzurri non avevano ottenuto alcun successo (3N, 2P).

Il Torino ha vinto soltanto due delle ultime 17 partite casalinghe contro l’Inter in Serie A (3N, 12P) e non ha trovato il gol ben 10 volte nel periodo.

Il Torino non ha vinto nessuna delle ultime sei gare di campionato (3N, 3P) con Ivan Juric; l’ultima volta in cui i granata hanno registrato una striscia più lunga di match senza successi in Serie A, con un singolo allenatore, risale al dicembre 2020, con Marco Giampaolo (otto in quel caso).

L’Inter ha pareggiato tutte le ultime tre trasferte di campionato (v Atalanta, Napoli e Genoa); l’ultima volta in cui i nerazzurri hanno infilato una striscia più lunga di pareggi fuori casa in Serie A risale al dicembre 2004 (sei in quel caso, con Roberto Mancini alla guida).

Il Torino è la squadra con la differenza maggiore (+14) tra i punti ottenuti in casa (24) e quelli guadagnati in trasferta (10) in questa stagione di Serie A.

Sfida tra la squadra che ha guadagnato più punti da situazione di svantaggio in questo campionato (Inter 17) e quella che invece ne ha ottenuti di meno una volta sotto nel punteggio (Torino 4).

L’Inter è la squadra con la differenza a favore maggiore tra gol subiti (22) ed Expected Goals contro (29.2) in questa stagione di Serie A; secondo infatti questo modello degli xG, basato sulla qualità delle occasioni subite, i nerazzurri avrebbero dovuto incassare 7.2 gol in più.

L’Inter è la squadra che ha creato più attacchi in verticale (56) in questo campionato; in più, nessuna formazione ha segnato più reti dei nerazzurri in seguito ad attacchi in verticale (sette, al pari del Venezia).

L’Inter è la squadra contro cui Andrea Belotti ha disputato più partite casalinghe (sette) senza mai segnare in Serie A; infatti, tutte le quattro reti del classe ’93 in campionato contro i nerazzurri sono arrivate al Meazza.

Lautaro Martínez ha preso parte a cinque gol (quattro reti e un assist) nelle ultime cinque sfide di Serie A contro il Torino; in generale, soltanto contro il Cagliari (sette) l’attaccante dell’Inter è stato coinvolto in più marcature nel massimo campionato italiano.

Fantacalcio: i consigli per la 29a giornata di Serie A

