"Vorrei sottolineare che è la prima volta che dopo una gara ci presentiamo a parlare come società, perché abbiamo e avremo sempre rispetto per chi ha la responsabilità di prendere decisioni. Ma quello di stasera è un dato oggettivo. Gli errori sono due errori: il primo è non dare un rigore così in diretta, perché il VAR non deve essere una scusa per l’arbitro in campo. E poi ovviamente il secondo errore clamoroso è quello del VAR. Siamo alla ventinovesima giornata e ancora non ci hanno dato un rigore. Io non mi capacito di come sia possibile una cosa del genere".

Sul colloquio con Guida all'intervallo

"Ho parlato con l'arbitro, mi ha detto che se non è stato richiamato dal VAR è perché ha preso la decisione giusta. Però il VAR non può essere una scusa. Per il resto, da Massa che è un arbitro importante, al VAR, non mi aspetto un errore del genere. Poi abbiamo fatto una grande partita contro l'Inter, una grande squadra, ma io sono qui per commentare questa situazione. Onestamente è inaccettabile, è una partita che avremmo vinto".

