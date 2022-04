Torino-Milan, posticipo della domenica sera della 32esima giornata di campionato, Ivan Juric. , posticipo della domenica sera della 32esima giornata di campionato, si è concluso sullo 0-0 . Ancora una volta i granata mettono alle corde una delle milanesi: dopo l'Inter , anche i rossoneri cadono nella trappola dell'Olimpico di Torino nel pieno della corsa scudetto, che resta dunque apertissima. A commentare il match subito dopo il triplice fischio ai microfoni di Dazn l'allenatore della squadra di casa

Juric: "Partite come questa rappresentano il nostro obiettivo"

"La squadra ha fatto una ottima partita creando tanto nel secondo tempo per vincere contro una squadra come il Milan che mi è piaciuta tanto. E’ stata una battaglia nella quale abbiamo fatto di più per vincere".

"Stiamo lavorando molto sulla tecnica e sul gioco stiamo facendo passi avanti. Oggi ci sono state tante situazioni nelle quali potevamo fare di più. Dobbiamo lavorare, ci sono tanti giovani che devono migliorare e mettere dentro più qualità. Cosa manca a questa squadra? Un giocatore come Praet. Non abbiamo mai avuto un giocatore che ci potesse aiutare a legare il gioco. Pobega ha caratteristiche diverse. C'è da migliorare anche nei cross dei quinti però la squadra è stata ottima".

"Siamo partiti da una situazione disastrosa in tutti i sensi, era finito un ciclo dopo due salvezze all’ultima giornata e non era facile. Ci sono tanti giocatori dell’anno scorso, abbiamo messo due o tre nuovi, non era facile ricostruire dando un’identità e la squadra ha fatto benissimo. Abbiamo perso per strada qualche punto ma c’è tanta voglia di dimostrare per finire bene questo campionato. Fare partite come quella di stasera è il nostro obiettivo. Dobbiamo preparare bene la prossima".

