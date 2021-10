Torino-Juventus, derby della Mole valido per la 7a giornata di Serie A, é terminato con il punteggio di 0-1. All'Olimpico Grande Torino decisiva la rete di Locatelli nel finale, servito da Chiesa. Prova solida e concreta della squadra di Allegri, che per la priima volta da marzo non ha subito gol in un match di campionato. Dopo un primo tempo equlibrato, la Juve é venuta fuori nella ripresa, legittimando con un predominio territoriale e un paio di occasioni pericolose, il gol poi arrivato nel finale. Molto bene la coppia Chiellini-De Ligt, per Juric un ko su cui riflettere: la ripresa del Torino é stata troppo arrendevole.

Manuel Locatelli, Antonio Sanabria, Torino-Juventus, Getty Images Credit Foto Getty Images

Il tabellino di Torino-Juventus 0-1 (primo tempo 0-0)

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic (Dal 65' Linetty), Mandragora, Ola Aina (Dal 65' Ansaldi); Pobega, Brekalo (Dal 84' Rincon); Sanabria (Dal 76' Baselli). All.: Juric

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, de Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Bernardeschi (Dal 80' Kulusevski), McKennie, Locatelli, Rabiot; Chiesa, Kean (Dal 46' Cuadrado). All.: Allegri

Arbitro: Paolo Valeri di Roma

Gol: 86' Locatelli (J)

Assist: Chiesa

Ammoniti: Sanabria, Lukic, Mandragora, Chiellini

La cronaca in 7 momenti chiave

3' - CHE AZIONE DI KEAN. De Ligt breakka, recuperando palla e serve Kean, che si invola, si auto-lancia, evita Bremer e calcia in diagonale da posizione defilata. Palla larga, ma buona chance.

5' - MCKENNIE! Cosa sbaglia! Se ne va Rabiot a sinistra, mette dentro, Bremer anticipa Kean, palla a McKennie che arriva da dietro e incredibilmente dall'altezza del dischetto mette alto.

22' - OCCASIONE TORO. Rimessa laterale di Ola Aina, stacca di testa LUKIC, che la pizzica. Palla fuori di poco. Juve distratta qui.

38' - MANDRAGORA! Che missile da fuori. Vola SZCESNY a respingere.

53' - MIRACOLO DI MILINKOVIC-SAVIC. Cross perfetto di Cuadrado, stacco in inserimento di Alex Sandro. Con una mano salva tutto il portiere del Toro. Che parata!

86' - GOL! 0-1 Juventus! LOCATELLI. Assist di Chiesa al limite e destro piazzato molto bello di Locatelli.

90' - PALO DI KULUSEVSKI! Grande azione personale e mancino potente. Palo pieno.

La statistica chiave

Per la prima volta dopo 20 partite consecutive di campionato la Juventus non ha subito gol.

MVP del match

Manuel LOCATELLI – In mezzo al campo è l’unico con un po’ di fosforo in una Juventus in modalità ‘provinciale’ nei primi 45 minuti. Poi la squadra cambia atteggiamento e lui ne guadagna ulteriormente. Il gol è un cioccolatino: controllo, mira, palla in buca d’angolo. Personalità.

Fantacalcio

Promosso - Chiellini. Leader difensivo, tira fuori una prestazione impeccabile per farà la gioia di chi gioca con il modificatore.

Bocciato - Kean. Bremer se lo mette in tasca e lo resituisce ad Allegri all'intervello. Non una gran scelta per chi l'ha schierato tra gli attaccanti.

