Calcio

Torino-Juventus, Juric: "Napoli-Verona e 4° posto alla Juve? Cultura sportiva sacra per me"

SERIE A - Il tecnico del Torino risponde così a chi gli chiede se si è pentito di aver contribuito a far andare la Juve in Champions pareggiando 1-1 col suo Verona a Napoli nell'ultima giornata dello scorso campionato: "La cultura sportiva è sacra, l'ho imparato da Gasperini: è l'unico modo per essere uomo. Non mi pento assolutamente e sono orgoglioso di come il Verona ha giocato quella partita".

00:01:07, 2 ore fa