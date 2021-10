Torino-Juventus (qui la DIRETTA SCRITTA ), derby della Mole valido per la 7a giornata di Serie A, andrà in scena all'Olimpico Grande Torino sabato 2 ottobre alle ore 18. Bianconeri che, dopo i due successi in Champions League, cercano la terza vittoria consecutiva in campionato per risalire dopo la peggior partenza dal 1960 ad oggi. I granata di Juric, alla prima stracittadina torinese da allenatore, invece cercano un successo dopo il pari di cinque giorni fa contro il Venezia. Queste le scelte dei due allenatori.