Torino-Juventus, derby della Mole valido per la 7a giornata di Serie A, andrà in scena all'Olimpico Grande Torino sabato 2 ottobre alle ore 18.

Probabili formazioni

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Ola Aina; Pobega, Brekalo; Sanabria. All. Juric

Champions League Juve-Chelsea, 5 verità: Locatelli e de Ligt, il futuro è adesso 3 ORE FA

Squalificati: Djidji

Indisponibili: Belotti, Edera, Izzo, Pjaca, Praet, Zaza

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Bernardeschi, Bentancur, Locatelli, Rabiot; Chiesa, Kean. All. Allegri

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Arthur, Dybala, Kaio Jorge, Morata, Ramsey

Torino-Juventus, dove vederla in tv e streaming

La sfida Torino-Juventus verrà trasmessa da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22

Statistiche Opta

La Juventus ha perso soltanto una delle ultime 30 sfide di Serie A contro il Torino (1-2 nell'aprile 2015, con Allegri in panchina): completano il parziale 22 vittorie e sette pareggi.

Il Torino affronterà lo scontro diretto contro la Juventus con almeno lo stesso numero di punti in classifica dei bianconeri (otto per entrambe) per la seconda volta negli ultimi 28 anni - l'altra risale all'ottobre 2015, vinta 2-1 dalla Vecchia Signora.

La Juventus ha tenuto la porta inviolata nel 62% delle trasferte di Serie A contro il Torino nel XXI secolo (8/13), parziale in cui i bianconeri hanno sempre trovato la rete (1.8 di media a incontro).

Il Torino ha pareggiato più partite di qualsiasi altra squadra in Serie A nel 2021 (13) - nei maggiori cinque campionati europei soltamente Reims e Athletic Club (14 entrambe) ne contano di più.

La Juventus ha perso le ultime due partite di Serie A giocate di sabato: mai nella sua storia nel massimo campionato la Vecchia Signora ha perso tre incontri consecutivi in questo giorno della settimana.

La Juventus subisce gol da 20 partite consecutive di campionato: dovesse incassare una rete in questo match, eguaglierebbe la sua peggior striscia nella storia della competizione (21 partite di fila senza clean sheet, tra gennaio e ottobre 1955).

Il Torino è la squadra che ha subito meno tiri in questo campionato (47), ben 29 in meno della Juventus (76) - i granata incassano in media 7.8 conclusioni a partita in questo torneo, il loro miglior dato in una singola stagione di Serie A da quando Opta raccoglie questa informazione (2004/05).

Antonio Sanabria ha realizzato una doppietta con la maglia del Torino nell'unico Derby della Mole disputato in Serie A, dopo aver mancato l'appuntamento con il gol nelle tre precedenti sfide contro la Juventus con il Genoa - quella rimane finora la sua seconda e ultima doppietta nella competizione.

La prossima sarà la 250ª vittoria in Serie A per Leonardo Bonucci: il difensore della Juventus ha già segnato un gol e servito un assist nelle prime sei partite di questo campionato, combinazione che non gli riusciva in un’intera stagione di Serie A dal 2015/16.

Juan Cuadrado ha preso parte a quattro reti nelle ultime tre sfide di Serie A contro il Torino, un gol e tre assist, meglio di qualsiasi altro giocatore della Juventus nei Derby della Mole in campionato da inizio 2020.

Fantacalcio: i consigli per la 7a giornata di Serie A

Champions League Allegri: "I marinai in tempesta trovano sempre la via d'uscita" 14 ORE FA