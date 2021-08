Torino è già tempo dei primi mal di pancia da parte del neo tecnico Ivan Juric: alla vigilia della sfida Seconda giornata di campionato, pochi giorni alla chiusura del calciomercato e in casaè già tempo dei primi mal di pancia da parte del neo tecnico: alla vigilia della sfida contro la Fiorentina , infatti, l'allenatore granata si sarebbe lasciato andare ad un duro sfogo nei confronti della politica di austerity messa in atto dalla società nel corso di questa sessione di mercato. Imbeccato da un giornalista in merito alla necessità di rilanciare il Torino dopo la scorsa deludente stagione, Juric si è espresso così:

"Cerchiamo di tagliare i costi a prescindere dalle due salvezze all’ultimo. È legittimo, abbiamo perso molti soldi, ma io e lo staff non eravamo a conoscenza di questa austerity. Sono rimasto sorpreso. La situazione è questa, non lo sapevamo ma è stimolante. E’ la più stimolante che ho mai avuto: pur avendo perso giocatori importanti e con giocatori che hanno fatto male ultimamente, oltre a prendere solo prestiti, è una sfida allucinante. Questa è la situazione, lo accetto ma non ne ero a conoscenza".

Sul futuro di Belotti

"Anche se ci fosse stato accordo con altre squadre non sarebbe andato via. Ha dato la parola: rimane e vuole essere il capitano. Il suo atteggiamento durante gli allenamenti è impressionante. Sarà il nostro capitano quest’anno, al 100%", così il tecnico granata ha ribadito la volontà di Andrea Belotti di continuare a vestire la maglia del Torino, con al braccio la fascia da capitano.

