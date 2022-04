Probabili formazioni

TORINO (3-4-2-1): Berisha; Izzo, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Vojvoda; Pobega, Brekalo; Belotti. All. Juric

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Djidji, Edera, Fares, Praet, Sanabria, Zaza

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Messias, Kessié, Leao; Giroud. All. Pioli

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Bakayoko, Florenzi, Kjaer, Maldini, Romagnoli

Torino-Milan, dove vederla in tv e streaming

La sfida Torino-Milan verrà trasmessa in esclusiva da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22.

Statistiche Opta

Il Milan ha vinto tutte le ultime quattro sfide di Serie A contro il Torino, con un punteggio complessivo di 11-0 - solo una volta i rossoneri hanno ottenuto cinque successi consecutivi contro i granata nella competizione, tra il 1950 e il 1952.

Il Milan potrebbe vincere cinque partite consecutive senza incassare neanche un gol contro una singola avversaria in Serie A solamente per la seconda volta, dopo esserci riuscito contro il Bari tra il 1964 e il 1985.

L'ultimo incontro tra granata e rossoneri all'Olimpico Grande Torino in Serie A si è concluso con un 7-0 per il Milan, che potrebbe ottenere due successi consecutivi in casa dei piemontesi per la prima volta dal 2008 (quando era guidato da Carlo Ancelotti).

Grazie alla vittoria per 1-0 sulla Salernitana nell'ultimo turno, il Torino ha interrotto una striscia di otto partite senza successi in Serie A - i granata potrebbero tenere la porta inviolata per due gare di fila nella competizione per la prima volta dallo scorso settembre.

Il Torino ha perso tutte le ultime sei sfide di Serie A contro la squadra prima in classifica a inizio giornata - risale al 3 maggio 2019 (1-1 v Juventus) l'ultima volta che è rimasto imbattuto contro la capolista.

Dopo il pareggio senza reti contro il Bologna nell’ultimo turno, il Milan potrebbe restare a secco di gol per due incontri consecutivi di Serie A per la prima volta dal febbraio 2021, quando perse senza realizzare alcun gol contro Spezia e Inter.

Dal gol di Bennacer contro il Cagliari, il Milan ha tentato un totale di 43 tiri senza segnare, la striscia più lunga per i rossoneri in campionato da quella di 66 registrata tra dicembre 2019 e gennaio 2020, sbloccata da Rafael Leão contro il Cagliari.

Gli ultimi due gol del Torino contro il Milan in Serie A portano la firma di Andrea Belotti (doppietta il 26 settembre 2019) - con una rete, il classe '93 eguagliarebbe Paolo Pulici, Romeo Menti e Guglielmo Gabetto (tutti a quota sei) come miglior marcatore granata contro i rossoneri nel massimo campionato.

Zlatan Ibrahimovic (40 anni e 189 giorni il 10 aprile) potrebbe diventare il secondo più anziano marcatore nella storia della Serie A, superando Silvio Piola nel 1954 (40 anni e 131 giorni) - lo svedese tuttavia, non segna da sei presenze in campionato, e non registra una striscia più lunga senza reti in Serie A dall’aprile 2006, quando arrivò a nove con la maglia della Juventus.

Le ultime sei reti di Ante Rebic in Serie A sono arrivate in trasferta, cinque delle quali proprio a Torino (incluse due v Juventus): quella granata è la sua vittima preferita nella competizione (cinque marcature) e l'unica formazione contro cui il croato ha realizzato una tripletta (il 12 maggio 2021, nel 7-0 in favore dei rossoneri).

