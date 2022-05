In questo campionato dove a 180’ dallo scadere delle ostilità buona parte dei verdetti sono ancora in bilico, abbiamo una certezza riguardo all’ultima giornata di Serie A. Torino-Roma, ultima partita di campionato dei giallorossi, si giocherà venerdì 20 maggio alle ore 20:45. A dare l’annuncio è stato il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini al termine dell’assemblea di Lega.

Accolta la richiesta dell’unico club italiano, impegnato in una finale di una competizione europea (l’ultimo atto della Conference League contro il Feyenoord , match in programma il mercoledì 25 maggio a Tirana), che aveva richiesto un trattamento di favore per preparare al meglio la partita più importante della stagione, quella che potrebbe regalare alla squadra di Mourinho uno storico trionfo europeo.

La decisione di anticipare l'ultima giornata di campionato della squadra di Mourinho non coinvolgerà anche le altre gare che vedranno impegnate gli altri club in lotta per un posto in Europa (Atalanta, Fiorentina e Lazio). Casini ha precisato infatti che per questi incontri verrà garantita infatti la contemporaneità o sabato o domenica.

"La Roma giocherà di venerdì come chiesto. La decisione è stata unanime. Siamo tutti contenti che la Roma disputerà la finale della Conference League. Lunedì – ha proseguito nel suo intervento Casini - decideremo sugli orari delle altre partite dell'ultima giornata. Si sta ancora discutendo, infatti, se e come distribuirle tra le giornate di sabato e domenica".

