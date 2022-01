Probabili formazioni

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora , Vojvoda; Praet, Brekalo; Sanabria. All. Juric

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Aina, Belotti, Edera, Fares, Verdi

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogério; Lopez, Frattesi; Berardi, Raspadori, Kyriakopoulos; Scamacca. All. Dionisi

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Djuricic, Magnanelli, Matheus Henrique, Obiang, Traoré

Torino-Sassuolo, dove vederla in tv e streaming

La sfida Torino-Sassuolo verrà trasmessa in esclusiva da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22.

Statistiche Opta

Il Torino ha perso solo una delle ultime 11 sfide contro il Sassuolo in Serie A (6V, 4N), vincendo le due più recenti – i granata non hanno mai registrato tre successi di fila contro i neroverdi nel torneo.

Nessun pareggio nelle otto sfide tra Torino e Sassuolo in casa dei granata in Serie A: sei successi piemontesi (inclusi gli ultimi cinque) e due vittorie emiliane – 31 gol fatti in totale (3.9 di media a match).

Il Torino ha vinto quattro delle ultime cinque gare di campionato (1P), incluse le due più recenti; è dal settembre 2019 che non infila tre successi di fila in Serie A.

Questa è solo la seconda volta nell'era dei tre punti a vittoria che il Torino conquista più di 30 punti (31) nelle prime 21 gare giocate in un massimo campionato (l'altra nel 2013/14, 32 punti) – in caso di vittoria, i granata otterranno 34 punti dopo 22 gare stagionali per la prima volta in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria.

Il Sassuolo ha segnato in tutte le ultime 16 trasferte di Serie A, è la seconda striscia aperta più lunga di gare consecutive in gol fuori casa dei maggiori cinque campionati europei, dopo il Bayern Monaco (43).

Per la prima volta in Serie A il Sassuolo ha segnato 38 gol dopo 22 gare stagionali, tuttavia i neroverdi hanno subito 37 reti, solo nel loro primo campionato di Serie A avevano incassato più gol dopo altrettante partite (48 nel 2013/14).

Sia Torino che Sassuolo hanno realizzato ben cinque gol dopo un recupero offensivo del pallone: nella Serie A in corso solo la Lazio (nove) ha fatto meglio finora.

Wilfried Singo, che ha segnato nelle ultime due gare di campionato contro Sampdoria e Fiorentina, potrebbe diventare il primo difensore del Torino a trovare la rete in tre match di fila in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria.

Il Sassuolo è la squadra con la quale Simone Zaza ha segnato di più in Serie A (20 reti in 64 match); il classe ’91, ancora a secco di gol in questo campionato, ha realizzato quattro reti contro i neroverdi nel torneo - inclusa la sua ultima doppietta (marzo 2021) - solo contro il Cagliari (cinque) ha fatto meglio.

Da inizio novembre 2021 nessun giocatore ha preso parte a più marcature rispetto a Domenico Berardi nei maggiori cinque campionati europei (12: sei gol e sei assist); l’attaccante del Sassuolo inoltre è stato coinvolto in cinque reti nelle ultime sei sfide contro il Torino in Serie A (quattro gol e un passaggio vincente).

