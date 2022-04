Probabili formazioni

TORINO (3-4-2-1): Berisha; Zima, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Ricci, Vojvoda; Pjaca, Brekalo; Pellegri. All. Juric

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Belotti, Djidji, Edera, Fares, Izzo, Pobega, Warming, Zaza

SPEZIA (4-3-1-2): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Maggiore, Kiwior, Bastoni; Kovalenko; Manaj, Gyasi. All. Motta

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Colley, Sena

Torino-Spezia, dove vederla in tv e streaming

La sfida Torino-Spezia verrà trasmessa in esclusiva da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22.

Statistiche Opta

Lo Spezia è imbattuto in tre sfide di Serie A contro il Torino, grazie a due vittorie e un pareggio - quella granata potrebbe diventare la seconda formazione contro cui i liguri restano imbattuti per quattro gare nella competizione (dopo il Cagliari).

Il Torino è l'unica formazione contro cui lo Spezia ha mantenuto più di una volta la porta inviolata in Serie A: due clean sheet per i liguri, che in generale hanno incassato una sola rete contro i granata (Andrea Belotti nel 4-1 bianconero al Picco del 15 maggio 2021).

Dopo lo 0-0 con il Milan e l'1-1 contro la Lazio, il Torino potrebbe pareggiare tre partite consecutive di Serie A per la prima volta dal febbraio 2021: cinque di fila in quel caso.

Il Torino ha pareggiato 0-0 contro il Milan nell'ultimo impegno interno di campionato: non mette in fila due gare all'Olimpico Grande Torino senza andare in gol in Serie A dal novembre 2019, quando perse senza reti all'attivo contro Juventus e Inter.

Lo Spezia ha tenuto la porta inviolata in tre delle ultime cinque partite di campionato, tante quante nelle precedenti 16 - tuttavia nelle rimanenti due i liguri hanno incassato ben sette gol (quattro v Sassuolo e tre v Inter).

Lo Spezia ha perso sei delle ultime sette gare di Serie A giocate contro formazioni con più punti in classifica a inizio giornata (completa lo 0-0 contro l'Empoli il 9 aprile) - l'ultima vittoria risale allo scorso 17 gennaio, grazie al 2-1 contro il Milan.

Da una parte lo Spezia è la squadra che ha subito più tiri totali nel campionato in corso (562), dall'altra il Torino ha incassato solamente 97 conclusioni nello specchio della porta finora, meno di qualsiasi altra formazione nel torneo in corso.

Samuele Ricci (classe 2001) è il piú giovane centrocampista ad aver collezionato almeno 40 presenze da titolare considerando le ultime due stagioni di Serie A e Serie B (2020/21 e 2021/22).

Etrit Berisha ha registrato una percentuale di parate dell'85% nelle sei gare giocate in questo campionato, record per un portiere con più di una singola presenza nella Serie A 2021/22.

Dopo la partita con l'Inter nello scorso turno, M'Bala Nzola sta ora vivendo il suo più lungo digiuno dal gol in Serie A (11 presenze), dalla doppietta contro l'Atalanta lo scorso 20 novembre - nella gara di ritorno contro il Torino dello scorso campionato l'attaccante dello Spezia ha segnato una delle sue quattro doppiette nella competizione, contribuendo al successo dei liguri per 4-1.

