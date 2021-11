Torino-Udinese, match valido per la 13a giornata di Serie A, si giocherà allo stadio Olimpico Grande Torino, lunedí 22 novembre alle ore 20.45.

Probabili formazioni

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Buongiorno; Singo, Lukic, Pobega, Aina; Brekalo, Linetty; Belotti. All. Juric

Indisponibili: Ansaldi, Mandragora, Rodriguez

Squalificati:

Udinese (3-5-1-1): Silvestri; Becao, Nuytinck, De Maio; Soppy, Molina, Walace, Pereyra, Stryger Larsen; Deulofeu, Beto. All. Gotti

Indisponibili:

Squalificati: Makengo

Dove vedere Torino-Udinese in tv e streaming

La sfida Torino-Udinese verrà trasmessa da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22, e su Sky Sport Calcio (numero 202 del satellite e 473 del digitale terrestre).

Statistiche Opta

Nelle ultime sette sfide tra Torino e Udinese in Serie A non si è mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato: quattro vittorie dei granata (inclusa l’ultima in ordine di tempo) in cui i friulani non hanno segnato, un pareggio e due successi dei bianconeri.

L’Udinese ha vinto l’ultima partita in casa del Torino in Serie A (2-3 nel dicembre 2020) e non ottiene due successi consecutivi in casa dei granata in campionato dal 2008 (tre di fila in quella circostanza).

Torino e Udinese si sono affrontate una volta sola di lunedì in Serie A: 2-2 a Udine il 31 ottobre 2016, con gol di Benassi e Ljajic per i granata, di Théréau e Duván Zapata per i friulani.

Da inizio ottobre il Torino ha perso quattro delle sei partite disputate in campionato (nessuna squadra di Serie A ha fatto peggio nel parziale) e in tutte e quattro le sconfitte non ha segnato (2V): i granata in questo periodo hanno messo a segno sei reti, solo lo Spezia ha fatto peggio (cinque).

Il Torino ha collezionato 14 punti in queste prime 12 giornate e, al pari di Fiorentina e Napoli, è una delle tre squadre ad essere maggiormente migliorata in termini di punti rispetto ai primi 12 turni dello scorso campionato (+8 tutte e tre).

L’Udinese ha perso nell’ultima trasferta di campionato senza segnare alcun gol: non rimane due partite di Serie A fuori casa consecutive senza andare a bersaglio addirittura da ottobre 2019.

Il Torino è la squadra che ha concesso meno tiri totali (103) e meno tiri nello specchio (31) in questo campionato; nella scorsa stagione a questo punto del torneo aveva subito 163 conclusioni, di cui 50 in porta.

Nessuna squadra ha collezionato meno attacchi verticali dell’Udinese (11 come il Bologna) in questo campionato; il Torino ne ha collezionati 14, più solo della Samp e delle due squadre precedentemente citate.

Andrea Belotti è andato a segno in tutte le ultime tre sfide contro l’Udinese in Serie A: il capitano del Torino in generale ha realizzato ben sette reti nel massimo campionato ai friulani in 14 incontri, meno solo che a Sampdoria e Sassuolo (nove ciascuna).

Beto ha già segnato quattro gol in questo campionato: l’ultimo giocatore al primo anno con la maglia dell’Udinese in grado di arrivare ad almeno cinque gol nei primi 13 turni di Serie A fu Dino Fava Passaro (sette gol nelle prime 13 nel 2003/04).

