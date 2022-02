Probabili formazioni

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Bremer, Rodriguez; Singo, Pobega, Ricci, Vojvoda; Praet, Brekalo; Sanabria. All. Juric

Ad

Squalificati: Mandragora, Lukic

Serie A Udinese-Torino 2-0, pagelle: Success sopra tutti, Singo flop 06/02/2022 A 19:53

Indisponibili: Edera, Fares

VENEZIA (4-3-3): Romero; Ampadu, Svoboda, Caldara, Haps; Cuisance, Crnigoj, Busio; Aramu, Okereke, Nani. All. Zanetti

Squalificati: Ceccaroni, Ebuehi

Indisponibili: Kiyine, Ullmann, Vacca

Dove vedere Torino-Venezia in tv e streaming

La sfida Torino-Venezia verrà trasmessa da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22, e su Sky Sport Calcio (numero 202 del satellite e 473 del digitale terrestre).

Statistiche Opta

Sei degli ultimi otto confronti in Serie A tra Torino e Venezia sono terminati in parità; completa un successo per i granata nel settembre 1999 (2-1 con le reti di Marco Ferrante e Edoardo Artistico) e uno per gli arancioneroverdi nel dicembre 2001 (un 2-1 deciso da una doppietta di Filippo Maniero).

Il Torino ha ottenuto un solo successo nelle 10 sfide tra Serie A e B contro il Venezia a partire dagli anni 2000: 3-0 nell’aprile 2005 nel campionato cadetto (completano il parziale cinque pareggi e quattro sconfitte).

Il Torino ha vinto sette delle ultime nove partite casalinghe in Serie A contro il Venezia, anche se nella più recente di queste ha trovato la sconfitta: 1-2 nel dicembre 2001 (1N).

Il Torino ha vinto quattro delle ultime sette gare di campionato (1N, 2P), tanti successi quanti quelli ottenuti nelle precedenti 13 (4N, 5P) – tuttavia i granata sono senza vittorie da due partite, avendo anche perso la più recente contro l’Udinese: i granata non subiscono due sconfitte di fila in Serie A dallo scorso ottobre.

Il Torino è rimasto imbattuto nelle ultime otto partite casalinghe in Serie A (6V, 2N): i granata non fanno meglio dall’aprile 2017, quando arrivarono a nove gare interne di fila senza sconfitte.

Il Venezia ha perso le ultime due partite di campionato: quando ha subito una sconfitta in questa Serie A lo ha fatto per almeno due gare di fila, ma solo una volta è arrivato a quota tre, tra novembre e dicembre.

Dopo aver perso le prime due trasferte di questo campionato il Venezia non ha mai ripetuto lo stesso risultato in due match di fila nelle ultime nove (2V, 3N, 4P): sconfitta contro l’Inter nella più recente.

Da una parte il Torino è la squadra che ha subito meno gol nel primo tempo in questo campionato (sette), dall’altra il Venezia quella che ne ha concessi di più nei minuti di recupero finali (sei).

La prima rete di Josip Brekalo in Serie A è arrivata proprio contro il Venezia, lo scorso settembre: tra i giocatori del Torino nessuno ha portato più punti di lui grazie alle sue reti (cinque punti, come Sanabria e Pobega).

Mattia Aramu ha segnato il suo primo gol in Serie A proprio contro il Torino, nella gara di andata di questo campionato; il classe ‘95 ha fatto il suo esordio nel massimo campionato nel settembre 2016 proprio con la maglia del Torino (v Pescara).

Fantacalcio: i consigli per la 25a giornata di Serie A

Serie A Spalletti: "Campionato riaperto? Con questi risultati..." 06/02/2022 A 18:03