Torino-Verona, match valido per la 18esima giornata della massima serie è terminato con il punteggio di 1-0 frutto della rete di Tommaso Pobega. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica fantacalcio.

Le pagelle del Torino

Vanja MILINKOVIC-SAVIC 7 – Decisivo per la vittoria del Torino: nel finale compie interventi importanti, anche se non impossibili, per evitare il pari del Verona.

Koffi DJIDJI 6 – Si propone spesso, anche perché "invitato" dal Verona. Non perfetto nelle conclusioni, ma è comunque un fattore. (Dal 54' David ZIMA 6 - Entra con disciplina: fa il suo con ordine).

BREMER 6 – Rientra dopo l'infortunio e guida bene la difesa del Torino: bada poco per il sottile.

Ricardo RODRIGUEZ 6,5 – Decisivo con la punizione battuta dentro per il gol di Pobega. Prova intelligente. (Dal 79' Alessandro BUONGIORNO S.V.)

Wilfried SINGO 6 – Viene molto coinvolto, soprattutto nel primo tempo: è incisivo solo a tratti. Ma la spinta è costante. (Dal 79' Ola AINA S.V.)

Sasa LUKIC 5,5 – Non riesce a essere incisivo e compie alcuni errori banali, soprattutto nel primo tempo.

Tommaso POBEGA 7 – Conferma di avere un grande feeling con la porta: il gol è pesantissimo. (Dal 79' Rolando MANDRAGORA S.V.)

Mergim VOJVODA 6,5 – Nei primi minuti è lui il lato creativo del Torino, con le giocate decisive per rompere la pressione a uomo del Verona. Gioca con coraggio.

Dennis PRAET 6 – Ha una grande occasione per sbloccare il match sullo 0-0, ma non impatta da pochi passi. Partita di sostanza, senza strafare. (Dal 62' Josip BREKALO 5,5 - Nel recupero lascia una palla per il destro al volo di Faraoni: rischio enorme).

Marko PJACA 5,5 – Si incaponisce troppo: cerca poco i compagni e prova sempre a fare da solo, senza grossi risultati.

Antonio SANABRIA 6 – Decisivo in occasione del rosso a Magnani: ruba palla e si fa stendere. Non ha grosse occasioni per segnare.

All. Ivan JURIC 6 - Sentiva la sfida e alla fine porta a casa tre punti preziosi. Ma il Torino doveva fare di più in undici contro dieci.

Le pagelle del Verona

Lorenzo MONTIPO’ 6 – Deve compiere pochi interventi, può poco in occasione del gol. Bene in uscita.

Nicolò CASALE 5,5 – Non sfigura, anche se spesso capita che vada un po' in difficoltà contro la catena sinistra del Torino.

Giangiacomo MAGNANI 4 – Doppia gravissima ingenuità: si fa soffiare palla da Sanabria e poi lo stende, con conseguente cartellino rosso. E' l'episodio che condanna il Verona.

Federico CECCHERINI 6,5 – Ruvido ma efficace, all'ultimo secondo ha la palla del pareggio: ci vuole l'intervento di Milinkovic-Savic.

Marco FARAONI 6,5 – Solita prestazione di assoluta affidabilità, è anche tra i più pericolosi del Verona.

Miguel VELOSO 6,5 – Il Verona non riesce a imporre il proprio gioco a causa dell'inferiorità numerica e il portoghese deve fare il lavoro sporco: promosso. E quando ne ha occasione, pesca bene i compagni. (Dal 72' Daniel BESSA S.V.)

Ivan ILIC 5,5 – Il più in sofferenza nel centrocampo del Verona: non riesce a entrare nella partita. (Dal 86' Martin HONGLA S.V.)

Darko LAZOVIC 6,5 – Il migliore dei suoi insieme a Simeone: è l'ultimo a mollare, con i suoi strappi spacca in due il centrocampo del Torino.

Kevin LASAGNA 5,5 – Gioca a sorpresa al posto di Barak, costretto al forfait a pochi minuti dall'inizio. Di fatto, non si vede. (Dal 29' Bosko SUTALO 6 - Ha una grande occasione per pareggiare di testa. Dall'86' Matteo CANCELLIERI S.V.)

Gianluca CAPRARI 6 – Viene sostituito in seguito all'espulsione di Magnani: in campo una mezz'oretta, con un paio di giocate interessanti per i compagni. (Dal 29' Adrien TAMEZE 6 - Entra bene, con voglia di incidere e con grande dinamismo).

Giovanni SIMEONE 7 – Prestazione da applausi del Cholito. Con l'inferiorità numerica, ha sulle spalle tutto il peso dell'attacco. Lotta come un leone e si sacrifica.

All. Igor TUDOR 6,5 – Applausi per il Verona, che in dieci contro undici va vicino al pareggio dopo un secondo tempo perfetto, per applicazione ed esecuzioni.

