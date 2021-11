Se stiamo qui a criticare anche Mourinho, a dire che è lui il problema della Roma, credo che abbiamo sbagliato tutto - il pensiero di Totti -. Ha vinto più lui che tutti gli allenatori di Serie A messi insieme, quindi bisogna continuare a puntare su di lui perché è un motivatore e sa come gestire il gruppo e sa cosa fare. Io punto su di lui e credo che anche la società e i tifosi debbano fargli sentire il loro supporto". Francesco Totti non ha dubbi e si schiera pubblicamente dalla parte di José Mourinho . Intervistato da Sky Sport, l'ex capitano della Roma non imputa certo al tecnico portoghese il difficile momento dei giallorossi , anzi: "- il pensiero di Totti -.".

Ad

De Rossi: "Mou uno dei 5-6 tecnici più forti di sempre"

Serie A Tapiro d'Oro per Mourinho: lui rifiuta e se ne va 10/11/2021 A 18:10

Sulla stessa lunghezza d'onda le parole di Daniele De Rossi, altro ex grande capitano della Roma: "I giallorossi saranno soddisfatti a fine stagione se non avranno fatto stufare anche questo allenatore, forse uno dei più forti della storia del calcio. Parliamo di uno dei 5-6 allenatori più forti di sempre, poi è normale che ci sono dei risultati da ottenere, ma questa piazza a volte è meglio vederla da fuori anche se la porto nel cuore. Ora lo stanno un po' criticando dopo gli ultimi risultati, ma con la personalità che ha non credo che avrà problemi a venirne fuori".

Mourinho: "Roma è una piazza difficile, ora capisco perché"

Serie A Mourinho-Roma: così, il matrimonio non può durare 09/11/2021 A 08:32