Juventus vince un’altra partita – forse ancora più importante – fuori dal rettangolo verde. Una delegazione di una ventina di persone, con due pullman della società, sta portando in Italia 80 tra bambini e ragazzi e alcune loro mamme direttamente dall’Ucraina. I profughi messi in salvo hanno dai 6 ai 14 anni, e alcuni sono giovani calciatori espressamente indicati dalla Federcalcio ucraina, che sono stati recuperati nella città ungherese di Zahony, vicino al confine col loro Paese. Oltre a quella contro la Sampdoria , lavince un’altra partita – forse ancora più importante – fuori dal rettangolo verde. Una delegazione di una ventina di persone, con due pullman della società,. I profughi messi in salvo hanno dai 6 ai 14 anni, e alcuni sono giovani calciatori espressamente indicati dalla Federcalcio ucraina, che sono stati recuperati nella città ungherese di Zahony, vicino al confine col loro Paese.

A far parte della spedizione bianconera, partita ieri dalla Continassa, è guidata dall'amministratore delegato Maurizio Arrivabene e conta una ventina di elementi dal responsabile medico bianconero Luca Stefanini e altri operatori sanitari. Presente anche Deniz Akalin, la compagna del presidente della Juventus Andrea Agnelli.

Il comunicato ufficiale della società recita: "Non si poteva osservare senza agire. Non si poteva commentare senza tentare in ogni modo di mettere in piedi un'operazione. La guerra in Ucraina, giorno dopo giorno sta generando dolore e morte, ma soprattutto sta distruggendo la vita quotidiana di milioni di persone, costrette a rifugiarsi fuori dal loro Paese. Ci sono momenti in cui bisogna dimostrare di essere vicini a chi soffre con atti concreti. Una parte dei profughi è stata recuperata in seguito a una richiesta di aiuto della Federazione Calcio ucraina per portare in salvo i bambini e i ragazzi delle scuole calcio evacuati da Kiev, Kharkiv e dalle altre zone colpite dai bombardamenti".

