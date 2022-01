Probabili formazioni

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, De Maio; Perez, Walace, Jajalo, Arslan, Molina; Beto, Deulofeu. All. Cioffi.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Makengo, Nestorovski, Pereyra, Soppy, Udogie, Zeegelaar

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Demiral, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Zappacosta; Malinovskyi, Pasalic; Muriel. All. Gasperini.

Squalificati: Freuler

Indisponibili: Boga, Gosens, Musso, Palomino, Zapata

Dove vedere Udinese-Atalanta in tv e streaming

La sfida Udinese-Atalanta verrà trasmessa da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22, e su Sky Sport Calcio (numero 202 del satellite e 473 del digitale terrestre).

Stastistiche Opta

L’Atalanta è imbattuta da otto gare di Serie A contro l’Udinese (6V, 2N), parziale in cui ha realizzato una media di 2.8 gol a incontro.

Dopo essere rimasto imbattuto in sette partite casalinghe consecutive contro l’Atalanta in campionato (4V, 3N), l’Udinese ha perso due delle tre più recenti – completa un pareggio, nel gennaio 2021.

L’Udinese non ha trovato il successo in nessuna delle ultime 14 partite di Serie A contro formazioni nelle prime quattro posizioni in classifica a inizio giornata (4N, 10P) – la più recente di queste è stata un pareggio 1-1 contro il Milan a dicembre.

L’Udinese ha ottenuto ben quattro pareggi nelle sue ultime cinque gare interne in Serie A (1V), incluse le due più recenti – l’ultima volta che i friulani hanno impattato tre incontri domestici consecutivi nella competizione è stata nel marzo 2013.

L’Atalanta è la squadra attualmente in Serie A che da più turni aspetta la sconfitta fuori casa: 16 trasferte consecutive senza perdere (12V, 4N) rappresentano inoltre la sua miglior serie di imbattibilità esterna nella competizione.

L’Atalanta ha vinto la prima gara dell’anno solare in tutte le precedenti cinque stagioni di Serie A – in quattro di queste partite ha segnato almeno quattro gol.

Tra le squadre che l’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha affrontato almeno 20 volte in Serie A, l’Udinese è l’avversaria contro cui vanta la percentuale di vittorie più alta (54%).

Il gol contro l’Atalanta nella gara d’andata è la più tardiva delle sette che Beto ha siglato in questo campionato (a 93:05) – la formazione bergamasca può diventare la prima avversaria contro cui il giocatore dell’Udinese va a segno due volte in Serie A.

Gerard Deulofeu ha segnato sei gol in questa Serie A, seconda miglior stagione nei cinque grandi campionati europei dopo il 2018/19 con il Watford (10 reti in 30 presenze) - lo spagnolo ha segnato una rete in due sfide di campionato contro l'Atalanta, a Bergamo quando vestiva la maglia del Milan.

Luis Muriel ha segnato otto reti in campionato contro l’Udinese con la maglia dell’Atalanta (in sole cinque partite): solo Poul Rasmussen (nove centri contro la Triestina) ha realizzato più gol contro una singola avversaria con i bergamaschi in Serie A.

