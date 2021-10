Udinese-Bologna, match valido per la 8a giornata di Serie A, andrà in scena allo stadio Dacia Arena di Udine domenica 17 ottobre alle ore 15.

Probabili formazioni

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, Arslan, Walace, Pereyra, Udogie; Deulofeu, Pussetto. All. Gotti

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Nestorovski, Perez, Success

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Dominguez, Svanberg, Hickey; Soriano, Barrow; Arnautovic. All. Mihajlovic

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Bonifazi, Schouten

Udinese-Bologna, dove vederla in tv e streaming

La sfida Udinese-Bologna verrà trasmessa da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22

Statistiche Opta

Udinese e Bologna hanno pareggiato le ultime tre sfide di Serie A e non arrivano a quattro di fila nella competizione dal 1997.

L'ultimo successo del Bologna contro l'Udinese in Serie A risale a settembre 2018, con Filippo Inzaghi in panchina - da allora due successi friulani e tre pareggi.

L'Udinese ha perso solo una delle ultime 12 sfide di Serie A alla Dacia Arena contro il Bologna (6V, 5N), parziale in cui nel 50% delle gare ha tenuto la porta inviolata (6/12).

L'Udinese ha perso ben sette delle ultime 10 partite di campionato alla Dacia Arena, parziale in cui ha mancato l'appuntamento con il gol ben sei volte - un solo successo nel parziale, contro il Venezia ad agosto (2N).

Il Bologna ha ottenuto almeno 11 punti nelle prime sette partite stagionali di Serie A solamente per la seconda volta negli ultimi 15 campionati (anche nel 2017/18, quando vinse anche l'ottava, contro la SPAL).

Il Bologna non vince una trasferta di Serie A dallo scorso marzo, 3-2 sul Crotone - da allora ha ottenuto tre pareggi e quattro sconfitte, incluse le ultime due, in cui ha incassato 10 reti.

Nessuna squadra ha realizzato più reti da fuori area del Bologna in questo campionato (tre: uno di Svanberg e due di Barrow) - dall'altra parte, ancora a secco l'Udinese dalla distanza, nonostante i 36 tentativi.

Il Bologna è l'unica squadra contro cui Ignacio Pussetto dell'Udinese ha segnato più di un gol in Serie A (due) - ha trovato il gol in entrambe le sue sfide contro i rossoblu, incluso il suo primo centro in assoluto nella competizione nel settembre 2018.

La prima rete in Serie A dell'esterno del Bologna Riccardo Orsolini è arrivata nel settembre 2018, proprio contro l'Udinese - in totale ha preso parte a quattro gol in otto sfide contro i friulani nella competizione, grazie a due marcature e due assist.

Roberto Soriano ha segnato tre reti in Serie A contro l’Udinese, nessuna delle quali però con la maglia del Bologna: le tre marcature sono arrivate con la maglia della Sampdoria tra il 2014 e il 2015, sempre alla Dacia Arena.

