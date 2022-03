Probabili formazioni

UDINESE (3-5-2): Padelli; Becao, Nuytinck, Zeegelaar; Molina, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie; Pussetto, Beto. All. Cioffi

Squalificati: Pablo Marì

Indisponibili: Perez, Santurro, Silvestri

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Goldaniga, Lovato, Carboni; Bellanova, Grassi, Baselli, Deiola, Dalbert; Joao Pedro, Keita. All. Mazzarri

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Marin, Nandez, Pavoletti, Strootman

Udinese-Cagliari, dove vederla in tv e streaming

La sfida Udinese-Cagliari verrà trasmessa in esclusiva da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22.

Statistiche Opta

L’Udinese ha vinto cinque delle ultime sette gare con il Cagliari in Serie A (1N, 1P), tra cui la sfida di andata per 4-0: ben tre delle ultime 12 occasioni in cui i friulani hanno realizzato almeno quattro gol in un match di massimo campionato, si sono verificate contro i sardi (oltre allo scorso 18 dicembre, anche nel marzo 2011 e nel dicembre 2012).

L’Udinese ha perso l’ultima gara casalinga contro il Cagliari in Serie A (0-1 il 21/04/2021, con gol di João Pedro su rigore): i sardi però non hanno mai vinto due volte di fila in casa dei friulani nel massimo torneo.

Da inizio ottobre ad oggi, l’Udinese è la squadra che ha perso meno partite in casa in Serie A: solo un ko interno (2-6 con l’Atalanta il 9 gennaio) in 10 gare disputate alla Dacia Arena (3V, 6N).

Il Cagliari ha perso le ultime tre partite di campionato senza segnare nemmeno un gol: solo nel settembre 2008 (con Allegri in panchina) la squadra sarda ha registrato quattro ko di fila in Serie A senza mai andare a bersaglio.

Il Cagliari ha 25 punti in classifica, comunque tre in più rispetto ai 22 guadagnati nella scorsa Serie A dopo 30 gare: i sardi, però, rispetto alla passata stagione hanno segnato tre gol in meno (28 vs 31) e subito tre gol in più (54 vs 51).

L’Udinese conta un possesso palla medio del 40.7% in questo campionato, solo la Salernitana ha un dato più basso (39.4%): dal 2004/05 (da quando Opta raccoglie questo tipo di dato), i friulani non hanno mai chiuso un torneo di Serie A sotto il 41% di possesso palla medio (dato peggiore finora il 41.5% del 2016/17).

Contro il Milan, il Cagliari ha subito l’11° gol da fuori area del suo campionato (solo lo Spezia con 13 ne conta di più): due di questi sono arrivati nella gara di andata contro l’Udinese (punizione diretta di Deulofeu e tiro da fuori di Molina); per i friulani due dei sette gol messi a segno in totale dalla distanza sono arrivati proprio in quel match.

L’unica doppietta in Serie A (55 presenze) di Gerard Deulofeu è quella siglata nel match d’andata di questo campionato contro il Cagliari: l’attaccante spagnolo è a quota nove gol in questa Serie A, a meno uno dal suo record personale in una singola stagione in uno dei maggiori cinque campionati europei (10 reti con la maglia del Watford nel 2018/19).

João Pedro, che ha segnato un solo gol nelle ultime 13 presenze di campionato (sua peggior striscia in Serie A da quella registrata tra novembre 2018 e marzo 2019, una rete in 15 gare), è andato a segno in tre delle ultime quattro trasferte contro l’Udinese in Serie A, incluse le ultime due in ordine di tempo.

Da inizio febbraio ad oggi, Roberto Pereyra è uno dei tre giocatori ad aver fornito almeno tre assist vincenti in Serie A (tre anche Freuler e Candreva): tra questi, però, l’argentino è l’unico ad aver giocato meno di 400 minuti (329 per la precisione).

