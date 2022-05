Udinese-Inter, match valido per 35esima giornata di Serie A, è terminato sul punteggio di 1-2, frutto delle reti di Perisic, Lautaro Martinez e Pussetto. La gara è stata arbitrata da Chiffi. Con questo risultato i nerazzurri restano a -2 dal Milan. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Ad

Le pagelle dell'Udinese

Serie A L'Inter resta in scia: 2-1 all'Udinese con Perisic e Lautaro 3 ORE FA

Marco SILVESTRI 6 - Viene beffato da Perisic e dal palo di Lautaro, con la palla che lo colpisce rimettendo in gioco il Toro. Ottimo intervento sul Toro prima del penalty.

Rodrigo BECAO 6 - Attento nelle chiusure, nel corpo a corpo contro Dzeko tiene bene.

Pablo MARI 5 - Il fallo da rigore è un episodio chiave nella partita: vanificata la parata di Silvestri su Lautaro Martinez.

Nehuen PEREZ 5,5 - Ha una buona occasione nel primo tempo, ma calcia male un pallone sporco.

Nahuel MOLINA 6 - Prova a metterci fantasia: buone giocate alternate ad altre più imprecise. (Dal 73' Brandon SOPPY 6 - Entra con un buon piglio).

Tolgay ARSLAN 5,5 - In sofferenza: è poco coinvolto e subisce la fisicità del centrocampo dell'Inter. (Dal 46' Lazar SAMARDZIC 6,5 - Il suo ingresso in campo è tra i segreti del bel secondo tempo dell'Udinese: dà qualcosa in più all'attacco bianconero).

WALACE 5,5 - Ci prova da fuori, ma non trova la porta. Prova altalenante in mezzo al campo.

Roberto PEREYRA 6 - Ha sul piede la prima occasione del match, con la conclusione deviata dalla difesa. Ci prova.

Iyenoma UDOGIE 6,5 - Tra i migliori dell'Udinese: si sacrifica in fase di non possesso e trova l'assist per la rete di Pussetto.

Isaac SUCCESS 6 - Lascia il campo prematuramente per infortunio: sfortunato. Ha pochi palloni a disposizione. (Dal 27' Nacho PUSSETTO 6,5 - Entra e segna, con il gol che dà speranza all'Udinese. Ottimo ingresso dalla panchina).

Gerard DEULOFEU 6 - Dalla sua punizione nasce il gol dell'Udinese. Molto attivo, cerca lo spazio giusto ma talvolta è confusionario.

All. Gabriele CIOFFI 5,5 - L'Udinese è in salute e si vede. Qualche rimpianto per le distrazioni difensive nel primo tempo.

Esultanza Lautaro, Perisic, Udinese-Inter, Getty Images Credit Foto Getty Images

Le pagelle dell'Inter

Samir HANDANOVIC 6,5 - Sarà che il paragone con Radu viene naturale, ma lo sloveno sembra trasmettere sicurezza ai suoi. Fa il suo e compie un ottimo intervento su Deulofeu nell'azione del gol di Pussetto.

Milan SKRINIAR 5,5 - Sempre preciso in chiusura nel primo tempo, tentenna nella ripresa: ingenuo il fallo per il gol di Deulofeu.

Stefan DE VRIJ 6 - Puntuale in chiusura, amministra con autorevolezza la fase difensiva.

Federico DIMARCO 6,5 - Assist al bacio per Perisic, un'occasione nel finale di primo tempo, anche qualche bella chiusura. Ottima prestazione.

Matteo DARMIAN 6,5 - Il solito instancabile lavoro sulla destra: non avrà la gamba di Dumfries, ma che affidabilità.

Nicolò BARELLA 6 - Pesca benissimo Lautaro in occasione del rigore. La solita intensità, anche se arriva qualche errore di troppo. (Dal 90' Matias VECINO S.V.)

Marcelo BROZOVIC 6,5 - Diversi interventi importanti nei pressi della propria area di rigore, oltre al solito lavoro in regia.

Roberto GAGLIARDINI 6 - Dà sostanza al centrocampo dell'Inter, ma pecca quando c'è da mettere qualità. (Dal 74' Arturo VIDAL 5,5 - Ingresso poco convincente).

Ivan PERISIC 7 - Sempre lui, il trascinatore dell'Inter. Segna come a Bologna, questa volta i nerazzurri portano a casa i tre punti. Prova maiuscola in entrambe le fasi.

Edin DZEKO 6 - Guadagna il calcio di rigore, ma per il resto la sua prova non è granché: nella ripresa si divora il gol del possibile 3-0. (Dal 74' Alexis SANCHEZ 6 - Fa e disfa, ma ci mette la voglia per rimediare agli errori).

Lautaro MARTINEZ 6,5 - Dal dischetto non è ancora perfetto, ma rimedia segnando un gol pesante. (Dal 74' Joaquin CORREA 5 - Ingresso impalpabile, con anche una decisione scellerata: al posto che andare in porta e chiudere il match, serve Vidal evidentemente in fuorigioco).

All. Simone INZAGHI 6 - Finale troppo sofferto, l'Inter si dimostra fragile negli ultimi minuti. Ma questi sono tre punti vitali.

Spalletti: "Var a chiamata? Servirebbe nuova figura nello staff"

Serie A Udinese-Inter, ufficiali: Handanovic c'è, Gagliardini e Darmian titolari 4 ORE FA