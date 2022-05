Simone Inzaghi va avanti di due reti con i gol di Perisic e Lautaro, che sbaglia il rigore e segna sulla ribattuta. Ecco le parole dell'allenatore nerazzurro: L'Inter resta in corsa. Dopo la vittoria del Milan sulla Fiorentina con gol di Leao, i nerazzurri trovano i tre punti a Udine e tornano a -2, a tre giornate dalla fine. Partita indirizzata nel primo tempo, in cui la formazione diva avanti di due reti con i gol di Perisic e Lautaro, che sbaglia il rigore e segna sulla ribattuta. Ecco le parole dell'allenatore nerazzurro:

"Grande prova di carattere e personalità contro una squadra che nel mese di aprile era stata la migliore dopo di noi. Abbiamo meritato la vittoria su un campo difficilissimo, i ragazzi sono stati bravissimi. Voglio ringraziare i tifosi che ci hanno sostenuti dall'inizio alla fine. Sul 2-0 abbiamo preso il gol di Pussetto che ci ha fatto abbassare un po'. La squadra è rimasta in partita e non ha rischiato quasi nulla. Ora dovremo essere bravi, mancano tre partite e la finale di Coppa Italia. La squadra è in salute, sta bene e vuole crederci fino alla fine".

Sulla non contemporaneità delle partite di Milan e Inter

"Non penso sia condizionante, siamo abituati da quando sono arrivate le televisioni. Ero molto concentrato sulla gara con l'Udinese, dobbiamo sempre rimanere concentrati".

Sul ko di Bologna

"Abbiamo parlato con la squadra, bisognava fare una partita importante. Dovevamo fare una partita da Inter, non si molla si va avanti ci sono ancora 9 punti disponibili e tutto è possibile".

Sulle condizioni di Barella

"Sembrerebbe solo una forte contusione, i medici mi hanno tranquillizzato. Incrociamo le dita. E' un giocatore troppo importante per noi".

Inzaghi: "Scudetto? L'Inter ci crede fino alla fine"

